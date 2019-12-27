РФС подтвердил уход Егорова

РФС подтвердил уходс поста департамента судейства и инспектирования (ДСИ) Российского футбольного союза.

Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Егоров покинул должность по собственному желанию.

«Утвержденная исполкомом РФС реформа судейства, которая сейчас проводится, предполагает разделение ДСИ на два департамента — судейства и инспектирования», — отметили в РФС.

«Я принял решение покинуть должность руководителя ДСИ. Считаю, что ДСИ была проделана большая работа, и не все задуманное получилось реализовать. Уверен, что судейская реформа будет успешной, но мы сможем вывести наших арбитров на новый уровень. Хотел бы поблагодарить коллег за совместную работу и доверие», — сказал Егоров. 0