ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лерой СанеЯнварь близко. Какие у топ-клубов планы на зимнее трансферное окно?
  • 07:03
    • Объявлен окончательный состав молодежной сборной России на МЧМ-2020
  • 22:47
    • Яшин попал в символическую сборную всех времен по версии AS
  • 22:07
    • ЦСКА обыграл «Металлург» благодаря дублю Григоренко
  • 20:57
    • «Локомотив» и «Рубин» интересуются защитником «Фенербахче»
  • 19:53
    • Смолов: Отказался от перехода в Китай, потому что деньги не главное
    Все новости спорта

    Виллиан не хочет покидать «Челси»

    Футбол Футбол Англии Челси
    Полузащитник «Челси» Виллиан заявил, что не хочет покидать лондонский клуб. Бразильцу нравится играть за «синих».

    Виллиан
    Виллиан

    «Все знают, как я люблю этот клуб, как мне нравится играть за "Челси". Если смогу, то останусь здесь до 40 лет, но в футболе никогда не знаешь.

    Я хочу остаться в "Челси", ведь мне нравится здесь играть. Однако это решение мы должны принять вместе с клубом, а не только я один.

    У нас были кое-какие переговоры. Надеюсь сказать вам, что останусь, но пока не могу этого сделать», — цитирует Виллиана Sky Sports.

    Ранее появилась информация, что «Челси» и Виллиан не могут договориться о новом контракте. Действующее соглашение бразильца истекает в июне 2020 года.

    В сезоне-2019/20 Виллиан принял участие в 17 матчах АПЛ, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Январь близко. Какие у топ-клубов планы на зимнее трансферное окно?
  • Вчера в 22:35
    •
  • Прогноз
  • Кто выиграет Лигу чемпионов
  • 4.65
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Вскроет ли московское «Динамо» оборону ЦСКА?
  • ЦСКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
  • Сможет ли «Лестер» поразить ворота уставшего «Ливерпуля»?
  • «Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Получится ли результативной битва в Нур-Султане?
  • «Барыс» — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира Футбол КЧМ в Катаре прошел гладко. Насколько готова страна к чемпионату мира-2022?Стадионы достраивают, а туристов планируют селить в пустыне Вчера в 13:150
  • 07:19
    • «Рубин» заинтересован в подписании Соболева и Шатова
  • 12:55
    • Кержаков: Не перешел в ПСЖ, потому что они могли вылететь
  • 12:38
    • Виллиан не хочет покидать «Челси»
    Хоккеисты «Торонто» Хоккей НХЛ. 14 шайб в Торонто, гол Овечкина, три очка КучероваРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 24 декабря Вчера в 09:110
  • Экспресс дня

  • Способны ли «лисы» доставить проблемы лидеру АПЛ?
  • 2.76
    •
  • 12:22
    • «Наполи» намерен переманить к себе защитника «Милана»
  • 12:07
    • «Монако» хочет пригласить экс-наставника «Арсенала»
  • 11:49
    • Названа символическая сборная французской Лиги 1 первого круга
    Эдинсон Кавани Футбол Трансферный дайджест. 17-23 декабряГде продолжит карьеру Кавани, кто является целью Артеты, сколько «Челси» отдаст за Санчо и другие трансферные новости последних дней 23/12/2019 в 23:490
  • 11:33
    • «Денвер» продлил контракт с главным тренером
  • 08:56
    • Озил оплатил 219 детских операций
  • 08:40
    • «Атлетико» может приобрести хавбека загребского «Динамо»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.74
  • Экспресс дня 25 декабря
  • Сегодня в 14:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Барыс — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.65
  • Прогноз на матч Кто выиграет Лигу чемпионов
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Брайтон
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.53
  • Прогноз на матч Чехия U20 — Россия U20
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Борнмут — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Сток Сити — Шеффилд Уэнсдей
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Уотфорд
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Лутон — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Эвертон — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие