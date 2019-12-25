Виллиан не хочет покидать «Челси»

Полузащитникзаявил, что не хочет покидать лондонский клуб. Бразильцу нравится играть за «синих».

«Все знают, как я люблю этот клуб, как мне нравится играть за "Челси". Если смогу, то останусь здесь до 40 лет, но в футболе никогда не знаешь.

Я хочу остаться в "Челси", ведь мне нравится здесь играть. Однако это решение мы должны принять вместе с клубом, а не только я один.

У нас были кое-какие переговоры. Надеюсь сказать вам, что останусь, но пока не могу этого сделать», — цитирует Виллиана Sky Sports.

Ранее появилась информация, что «Челси» и Виллиан не могут договориться о новом контракте. Действующее соглашение бразильца истекает в июне 2020 года.

В сезоне-2019/20 Виллиан принял участие в 17 матчах АПЛ, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. 0