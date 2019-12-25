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    В Китае введен потолок зарплат и лимит на легионеров

    Футбол Футбол Китая Китай. Суперлига
    Китайская футбольная ассоциация внесла ряд существенных изменений, которые касаются зарплат футболистов и формирования составом клубами, сообщает Titan Sports Plus.

    Клубы все равно смогут подписывать европейских звезд
    Клубы все равно смогут подписывать европейских звезд

    С начала сезона-2020 в китайских лигах начнут действовать потолки зарплат для всех футболистов. Зарплата иностранных игроков не должна будет превышать 3 миллионов евро. Зарплата местных футболистов будет ограничиваться суммой в 1,29 миллиона евро, а игроки сборной Китая смогут получать 20-процентную надбавку.

    Китайские игроки в возрасте до 21 года не смогут получать свыше 38 тысяч евро, если не проведут достаточного количества матчей в Суперлиге.

    Эти ограничения никак не регулируют бонусные выплаты. Таким образом, у клубов все равно останется возможность подписывать дорогостоящих игроков из зарубежных чемпионатов. 0

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