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    Черышев: 2019 год был невероятным и незабываемым для «Валенсии»

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    Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев подвел итог выступления своего клуба в 2019 году.

    Денис Черышев
    Денис Черышев

    «Этот год был невероятным и незабываемым. Теперь только от нас зависит, сможем ли мы играть еще лучше в 2020 году. У нас отличная команда и замечательные болельщики, вместе мы можем многого добиться. Мы большая семья, и каждый футболист старается внести свой вклад на поле ради партнеров. Мы хотим радовать фанатов — они этого заслуживают.

    Я очень хотел вернуться на поле. Когда ты травмирован, ты страдаешь от неспособности помочь товарищам. Наконец-то я смог сыграть и надеюсь, что продолжу вносить свой вклад в выступления команды», — приводит слова россиянина официальный сайт левантийцев.

    «Летучие мыши» в этом году выиграли Кубок Испании. Кроме того, они финишировали на четвертом месте в Примере, а в Лиге чемпионов вышли в 1/8 финала, где сыграют с «Аталантой». 0

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