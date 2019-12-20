BBC представила символическую сборную АПЛ последнего десятилетия

Новостная служба BBC опубликовала список игроков, которые вошли в символическую сборную английской Премьер-лиги последнего десятилетия.

Самым молодым в этом составе является правый крайний защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнольд.

В целом символическая сборная АПЛ выглядит так: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Трент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк (оба — «Ливерпуль»), Венсан Компани играл за «Манчестер Сити»), Патрис Эвра (играл за «Манчестер Юнайтед»), Стивен Джеррард играл за «Ливерпуль»), Н'Голо Канте («Челси», «Лестер Сити»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Эден Азар (играл в «Челси»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»). 0