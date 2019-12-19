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    Вальверде: Обе команды имели хорошие отрезки во время матча

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    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказал свое мнение после очного матча против «Реала» (0:0).

    Эрнесто Вальверде
    Эрнесто Вальверде

    «Это была игра, которая была наполнена спорными моментами и битвами на поле, и обе команды имели хорошие отрезки во время матча. Было многое поставлено на кону, но это нормальная ситуация для Эль-Класико.

    Год подходит к концу, и "Барселона" вместе с "Реалом" находится на вершине таблицы. Мы их опережаем лишь по разнице голов, меня это расстраивает. Конечно, мы хотели победить, но против сильного соперника это не всегда возможно. Было сложно», — цитирует Вальверде Marca.

    «Барселона» с 36 очками осталась на первой строчке в турнирной таблице Примеры, опережая «Реал» только по разнице мячей. 0

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