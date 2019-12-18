ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт Левандовски«Челси» против «Баварии». Что поможет Лэмпарду остановить Левандовски?
  • 09:17
    • Малкин вышел на четвертое место среди россиян по количеству очков в НХЛ
  • 07:19
    • Три клуба НХЛ интересуются Ковальчуком
  • 00:50
    • «Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» в 1/4 финала Кубка английской лиги
  • 00:33
    • «Лейпциг» ушел от поражения в матче с дортмундской «Боруссией»
  • 00:17
    • «Барселона» объявила заявку на матч с «Реалом»
    Все новости спорта

    Вернер повторил достижение Мюллера

    Футбол Бундеслига Футбол Германии Боруссия Д РБ Лейпциг Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер оформил дубль в матче Бундеслиги против «Боруссии» Д (3:3).

    Тимо Вернер
    Тимо Вернер

    Таким образом, он довел количество своих голов в этом сезоне Бундеслиги до 18. Никто из немецких футболистов не забивал столько за первые 16 туров с сезона-1977/78, когда Герд Мюллер стал автором 19 забитых мячей на аналогичном отрезке чемпионата, сообщает Opta.

    В данный момент 23-летний нападающий вместе с поляком Робертом Левандовским лидирует в списке бомбардиров чемпионата Германии.

    В этом сезоне Вернер также стал обладателем еще одного достижения — он самый молодой футболист, сыгравший 200 матчей в Бундеслиге (23 года, 8 месяцев и 18 дней). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Челси» против «Баварии». Что поможет Лэмпарду остановить Левандовски?
  • Вчера в 20:34
    •
  • Прогноз
  • «Байер» — «Герта»
  • 1.55
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов мы увидим на главном празднике футбола?
  • «Барселона» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Сумеет ли «Монтеррей» воспользоваться усталостью «Ливерпуля»?
  • «Монтеррей» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Вскроет ли «Юве» оборону «Сампдории»?
  • «Сампдория» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Жеребьевка Лиги чемпионов Футбол Жеребьевка ЛЧ: «Ливерпулю» достался нежеланный билет в МадридИтоги и прогнозы после жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов Вчера в 12:550
  • 07:37
    • «Индиана» прервала победную серию «Лейкерс», «Нью-Йорк» переиграл «Атланту»
  • 09:58
    • «Бавария» нацелилась на хавбека «Шахтера»
  • 09:47
    • Вернер повторил достижение Мюллера
    Юлиан Нагельсман Футбол Когда внешность обманчива. «Тоттенхэм» ждет непростая дуэль в ЛЧВ 1/8 финала команда Моуринью сыграет с «РБ Лейпциг» Вчера в 15:460
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Реал» выстоять на «Камп Ноу»?
  • 4.52
    •
  • 09:34
    • В МЛС появится 30-й клуб
  • 07:53
    • Павлюченко: У сборной России нет зависимости от Дзюбы
  • 07:03
    • Санчо побил 51-летний рекорд Бундеслиги
    Эрлинг Холанд Футбол Трансферный дайджест. 10—16 декабряС кем ведет переговоры Сульшер, кто получил предложение от «Барселоны», кого купит «Ливерпуль» и другие трансферные новости последних дней 16/12/2019 в 19:060
  • 21:19
    • Иванович и Жирков покинут «Зенит» летом
  • 20:54
    • Ковальчук прошел драфт отказов и стал свободным агентом
  • 20:15
    • «Эсперанс» разгромил «Аль-Садд» и занял 5 место на клубном ЧМ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие