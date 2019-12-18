Вернер повторил достижение Мюллера

Нападающий «РБ Лейпциг»оформил дубль в матче Бундеслиги против «Боруссии» Д (3:3).

Таким образом, он довел количество своих голов в этом сезоне Бундеслиги до 18. Никто из немецких футболистов не забивал столько за первые 16 туров с сезона-1977/78, когда Герд Мюллер стал автором 19 забитых мячей на аналогичном отрезке чемпионата, сообщает Opta.

В данный момент 23-летний нападающий вместе с поляком Робертом Левандовским лидирует в списке бомбардиров чемпионата Германии.

В этом сезоне Вернер также стал обладателем еще одного достижения — он самый молодой футболист, сыгравший 200 матчей в Бундеслиге (23 года, 8 месяцев и 18 дней). 0