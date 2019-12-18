Павлюченко: У сборной России нет зависимости от Дзюбы

Бывший нападающий сборной Россиисчитает, что у нынешней команды нет зависимости от форварда «Зенита»

«Я бы не сказал, что сборная зависима от Дзюбы. Не будет же играть впереди один Артем — наверное, будет и Смолов, а может, еще кто-то себя проявит. У нас достаточно много хороших футболистов.

То, что Дзюба является капитаном команды, лидером атак, много забивает, — это так. Но я бы не стал говорить, что от игры Дзюбы зависит игра всей команды. Незаменимых нет», — цитирует Павлюченко «Известия».

Напомним, в квалификации Евро-2020 Дзюба забил девять голов и сделал пять результативных передач в десяти матчах. 0