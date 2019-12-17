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    «Эсперанс» разгромил «Аль-Садд» и занял 5 место на клубном ЧМ

    «Аль -Садд» — «Эсперанс»: счет 2:6, обзор голов

    Футбол ФИФА Клубный чемпионат мира
    В матче за 5 место на клубном чемпионате мира «Эсперанс» с разгромным счетом обыграл «Аль-Садд» Хави со счетом 2:6.

    Мехди Траоуи
    Мехди Траоуи

    Уже после первого тайма гости вели в счете 1:4. За команду из Туниса «хэт-триком» отметился Хамду Эльхуни, который поразил ворота соперника на 6, 42 и 74 минутах матча. Также «дубль» сделал Анис Бадри.

    Клубный ЧМ. Матч за 5 место
    «Аль-Садд» — «Эсперанс» — 2:6
    Голы: 0:1 — 6 Эль-Хуни, 0:2 — 13 Бадри, 0:3 — 25, пенальти Бадри, 1:3 — 32, пенальти Бунеджа, 1:4 — 42 Эль-Хуни, 2:4 — 49, пенальти Халид, 2:5 — 74 Эль-Хуни, 2:6 — 87 Дербали«Аль-Садд»: Эйса, Сальман, Хассан, Исмаил (Педру Мигел, 46), Чжон У Ен, Хухи, Габи (Аль-Хаджри, 58), Ассадалла, Афиф (Али, 79), Бунеджа, Халид«Эсперанс»: Бен-Шрифия, Шетти, Шеммам, Дербали, Бедран, Бен-Ромдан (Бенгит, 57), Бонсу (Фадаа, 82), Бадри, Кулибали, Эль-Хуни, Уаттара (Хенисси, 72)Удаления: Хассан (24)
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