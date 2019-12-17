«Аль -Садд» — «Эсперанс»: счет 2:6, обзор голов

В матче за 5 место на клубном чемпионате мирас разгромным счетом обыгралсо счетом 2:6.

Уже после первого тайма гости вели в счете 1:4. За команду из Туниса «хэт-триком» отметился Хамду Эльхуни, который поразил ворота соперника на 6, 42 и 74 минутах матча. Также «дубль» сделал Анис Бадри.