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    Капитан «Манчестер Юнайтед» может покинуть клуб в конце сезона

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    Капитан «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг может покинуть клуб в конце сезона, сообщает ESPN.

    Эшли Янг
    Эшли Янг

    По информации издания, руководство «красных дьяволов» не намерено продлевать с 34-летним игроком контракт, истекающий летом 2020 года.

    При этом сам Янг не планирует завершать карьеру, поскольку им интересуются некоторые клубы Премьер-лиги. Не исключен и вариант, при котором защитник будет играть за рубежом.

    С 1 января Янг получит право контактировать с другими клубами.

    Эшли Янг принял участие в более чем 250 матчах за «Манчестер Юнайтед» с момента перехода в клуб из «Астон Виллы» летом 2011 года. На его счету 19 голов и 43 результативные передачи. 0

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