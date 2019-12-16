Капитан «Манчестер Юнайтед»может покинуть клуб в конце сезона, сообщает ESPN.

По информации издания, руководство «красных дьяволов» не намерено продлевать с 34-летним игроком контракт, истекающий летом 2020 года.

При этом сам Янг не планирует завершать карьеру, поскольку им интересуются некоторые клубы Премьер-лиги. Не исключен и вариант, при котором защитник будет играть за рубежом.

С 1 января Янг получит право контактировать с другими клубами.

Эшли Янг принял участие в более чем 250 матчах за «Манчестер Юнайтед» с момента перехода в клуб из «Астон Виллы» летом 2011 года. На его счету 19 голов и 43 результативные передачи. 0