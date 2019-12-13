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    Феллайни отказался переходить в «Тоттенхэм»

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    Полузащитник «Шаньдун Лунен» Маруан Феллайни заявил, что не перейдет в «Тоттенхэм».

    Маруан Феллайни
    Маруан Феллайни

    Ранее сообщалось, что главный тренер лондонцев Жозе Моуринью лично связался с Феллайни и предложил ему место в составе «шпор».

    «Моуринью — особенный человек для меня, периодически мы обмениваемся сообщениями и звонками. Желаю ему всего наилучшего в "Тоттенхэме", но мне хорошо там, где я сейчас», — цитирует Феллайни Daily Mail.

    Напомним, Феллайни выступал под руководством португальского специалиста в «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 год.

    Бельгиец покинул «Олд Траффорд» спустя два месяца после увольнения Моуринью, так как перестал попадать в состав при Уле Гуннаре Сульшере. Он провел за китайскую команду 22 матча и забил восемь голов. 0

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