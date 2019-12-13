Феллайни отказался переходить в «Тоттенхэм»

Полузащитник «Шаньдун Лунен»заявил, что не перейдет в «Тоттенхэм».

Ранее сообщалось, что главный тренер лондонцев Жозе Моуринью лично связался с Феллайни и предложил ему место в составе «шпор».

«Моуринью — особенный человек для меня, периодически мы обмениваемся сообщениями и звонками. Желаю ему всего наилучшего в "Тоттенхэме", но мне хорошо там, где я сейчас», — цитирует Феллайни Daily Mail.

Напомним, Феллайни выступал под руководством португальского специалиста в «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 год.

Бельгиец покинул «Олд Траффорд» спустя два месяца после увольнения Моуринью, так как перестал попадать в состав при Уле Гуннаре Сульшере. Он провел за китайскую команду 22 матча и забил восемь голов. 0