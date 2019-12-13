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    Акинфеев: Если тебе достается, значит ты чего-то стоишь в жизни

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    Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что спокойно относится к оскорбительным кричалкам со стороны фанатов.

    Игорь Акинфеев
    Игорь Акинфеев

    «Абстрагироваться от всяких кричалок удается без особых проблем.

    Самое смешное, что ты приезжаешь на "Олд Траффорд", где, очевидно, не может быть каких-то фанатов, настроенных персонально против тебя, и слышишь про себя много интересного.

    В такой момент понимаешь, ну вот он, один наш чудачок, который добрался сюда, все, сегодня все будет нормально.

    Самые оголтелые в этом плане — в Порту. Там реально процентов сорок стадиона матерится на русском языке. Отборная русская речь.

    Я просто не обращаю на них внимания. Если тебе достается, значит ты чего-то стоишь в жизни. Глупо обращать внимание на того или иного дурака.

    Я — Игорь Акинфеев, и мне все равно, кто и что орет», — цитирует rbworld.org Акинфеева. 0

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