Акинфеев: Если тебе достается, значит ты чего-то стоишь в жизни

Вратарь и капитан ЦСКАрассказал, что спокойно относится к оскорбительным кричалкам со стороны фанатов.

«Абстрагироваться от всяких кричалок удается без особых проблем.

Самое смешное, что ты приезжаешь на "Олд Траффорд", где, очевидно, не может быть каких-то фанатов, настроенных персонально против тебя, и слышишь про себя много интересного.

В такой момент понимаешь, ну вот он, один наш чудачок, который добрался сюда, все, сегодня все будет нормально.

Самые оголтелые в этом плане — в Порту. Там реально процентов сорок стадиона матерится на русском языке. Отборная русская речь.

Я просто не обращаю на них внимания. Если тебе достается, значит ты чего-то стоишь в жизни. Глупо обращать внимание на того или иного дурака.

Я — Игорь Акинфеев, и мне все равно, кто и что орет», — цитирует rbworld.org Акинфеева. 0