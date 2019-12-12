Роджерс: В январе из «Лестера» не уйдет ни один футболист

Главный тренерзаявил, что зимой из команды никто не уйдет. Специалист намерен сохранить нынешний состав команды.

«Мы хотим сохранить нынешний состав. В январе из "Лестера" не уйдет ни один футболист. Заявляю об этом категорически. У нас перспективная команда, у которой огромные возможности для дальнейшего развития», — цитирует Роджерса Sky Sports.

Ранее появилась информация о том, что Джеймс Мэддисон интересен МЮ и ряду других команд АПЛ. Также есть интерес к Бену Чилуэллу.

На данный момент «лисы» вторые в Премьер-лиге. Команда имеет хорошие шансы на участие в еврокубках в следующем сезоне. 0