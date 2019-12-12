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    Источник: РФС хочет отстранить Гинера от футбольной деятельности

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    Президент ЦСКА Евгений Гинер может быть отстранен от футбольной деятельности, сообщает Telegram-канал «Мутко против»

    Евгений Гинер
    Евгений Гинер

    Такого наказания будет добиваться руководство РФС за слова Гинера о главе департамента судейства и инспектирования РФС Александре Егорове.

    «Егоров — конченый негодяй. Он должен застрелиться» — сказал президент армейского клуба после матча ЦСКА с «Краснодаром» (1:1).

    Через несколько дней РФС обратился в комитет по этике с просьбой дать оценку словам Гинера.

    По словам источников в союзе, руководство РФС хочет отстранить президента ЦСКА от любой футбольной деятельности, в том числе и в самом РФС, где Гинер возглавляет финансовый комитет организации.

    В соответствии со статьей 4 регламента РФС по этике, к Евгению Гинеру могут быть применены следующие санкции:

    — замечание;
    — штраф до 1 000 000 (одного миллиона) рублей;
    — запрет на осуществление любой связанной с футболом деятельности. 0

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