Источник: РФС хочет отстранить Гинера от футбольной деятельности

Такого наказания будет добиваться руководство РФС за слова Гинера о главе департамента судейства и инспектирования РФС Александре Егорове.
«Егоров — конченый негодяй. Он должен застрелиться» — сказал президент армейского клуба после матча ЦСКА с «Краснодаром» (1:1).
Через несколько дней РФС обратился в комитет по этике с просьбой дать оценку словам Гинера.
По словам источников в союзе, руководство РФС хочет отстранить президента ЦСКА от любой футбольной деятельности, в том числе и в самом РФС, где Гинер возглавляет финансовый комитет организации.
В соответствии со статьей 4 регламента РФС по этике, к Евгению Гинеру могут быть применены следующие санкции:
— замечание;
— штраф до 1 000 000 (одного миллиона) рублей;
— запрет на осуществление любой связанной с футболом деятельности. 0