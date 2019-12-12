Источник: РФС хочет отстранить Гинера от футбольной деятельности

Президент ЦСКАможет быть отстранен от футбольной деятельности, сообщает Telegram-канал «Мутко против»

Такого наказания будет добиваться руководство РФС за слова Гинера о главе департамента судейства и инспектирования РФС Александре Егорове.

«Егоров — конченый негодяй. Он должен застрелиться» — сказал президент армейского клуба после матча ЦСКА с «Краснодаром» (1:1).

Через несколько дней РФС обратился в комитет по этике с просьбой дать оценку словам Гинера.

По словам источников в союзе, руководство РФС хочет отстранить президента ЦСКА от любой футбольной деятельности, в том числе и в самом РФС, где Гинер возглавляет финансовый комитет организации.

В соответствии со статьей 4 регламента РФС по этике, к Евгению Гинеру могут быть применены следующие санкции:

— замечание;

— штраф до 1 000 000 (одного миллиона) рублей;

— запрет на осуществление любой связанной с футболом деятельности. 0