«Шахтер» — «Аталанта»: счет матча 0:3, обзор голов

Счет в матче был открыт на 66-й минуте. Гомес получил пас на левом краю чужой штрафной и исполнил прострел во вратарскую, где Кастань сыграл на опережение и ударом с близкой дистанции отправил мяч в сетку ворот.
На 77-й минуте «Шахтер» остался в меньшинстве. Додо получил прямую красную карточку за отмашку от Фройлера в единоборстве на правом фланге атаки.
На 80-й минуте Малиновский навесил со штрафного с правого фланга атаки на ближнюю штангу ворот «Шахтера», где на опережение сыграл Пашалич, ударом в касание отправив мяч в сетку ворот.
А уже на четвертой компенсированной минуте Степаненко ошибочно головой сбросил мяч назад во вратарскую «Шахтера», где Гозенс опередил Пятова и уверенно пробил в сетку ворот.
«Аталанта» набрала семь очков и заняла второе место в группе С. Команда сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Шахтер» с шестью очками остался на третьем месте. Украинский клуб продолжит выступления в еврокубках — им предстоит сыграть в 1/16 финала Лиги Европы. 0