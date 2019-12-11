«Шахтер» — «Аталанта»: счет матча 0:3, обзор голов

Донецкийпотерпел домашнее поражение от(0:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С.

Счет в матче был открыт на 66-й минуте. Гомес получил пас на левом краю чужой штрафной и исполнил прострел во вратарскую, где Кастань сыграл на опережение и ударом с близкой дистанции отправил мяч в сетку ворот.

На 77-й минуте «Шахтер» остался в меньшинстве. Додо получил прямую красную карточку за отмашку от Фройлера в единоборстве на правом фланге атаки.

На 80-й минуте Малиновский навесил со штрафного с правого фланга атаки на ближнюю штангу ворот «Шахтера», где на опережение сыграл Пашалич, ударом в касание отправив мяч в сетку ворот.

А уже на четвертой компенсированной минуте Степаненко ошибочно головой сбросил мяч назад во вратарскую «Шахтера», где Гозенс опередил Пятова и уверенно пробил в сетку ворот.

Лига чемпионов. Группа С «Шахтер» (Украина) — «Аталанта» (Италия) — 0:3 (0:0) Голы: Кастань, 68 (0:1). Пашалич, 80 (0:2). Гозенс, 90+4 (0:3)«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Тете (Марлос, 59), Патрик, Степаненко, Коваленко (Соломон, 71), Тайсон, Мораес«Аталанта»: Голлини, Мазиелло (Малиновский, 61), Джимсити, Паломино, Кастань, де Рон, Фройлер, Пашалич, Гомес (Хатебур, 90), Гозенс, Муриэль (Роджер Ибаньес, 71)Предупреждения: Муриэль, 23. Патрик, 50. Додо, 63. Фройлер, 75. Хатебур, 90+1Удаление: Додо, 77

«Аталанта» набрала семь очков и заняла второе место в группе С. Команда сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Шахтер» с шестью очками остался на третьем месте. Украинский клуб продолжит выступления в еврокубках — им предстоит сыграть в 1/16 финала Лиги Европы. 0