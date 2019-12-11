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    Игрок «Лиона» едва не подрался с фанатом клуба

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    Неприятный инцидент произошел после матча шестого тура группового раунда Лиги чемпионов между «Лионом» и «РБ Лейпциг». Встреча состоялась 10 декабря во Франции и завершилась со счетом 2:2. Оба клуба вышли в плей-офф ЛЧ.

    Игрок «Лиона» едва не подрался с фанатом клуба
    Игрок «Лиона» едва не подрался с фанатом клуба

    После финального свистка на поле выбежал фанат «ткачей» с плакатом осла и словами «Марсело, уходи». Посыл был адресован защитнику клуба Марсело Фильо. Сам бразилец отреагировал на поступок болельщика неприличным жестом.

    За одноклубника решил вступиться Мемфис Депай. Голландец толкнул фаната и попытался вырвать плакат. Продолжение инцидента было предотвращено после вмешательства футболистов «Лиона» и стюардов.

    «Я в ярости. При не лучшей игре мы смогли выйти в плей-офф. Тяжело играть, зная, что один из наших игроков конфликтует с болельщиками. А какой реакции вы ждали? Что мы будем благодарить болельщиков, оскорбляющих наши семьи? Я сказал ему успокоиться. У всех нас есть семьи, но у кого-то еще остается время на рисование таких баннеров», — сказал Мемфис в интервью RMC Sport.

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