Неприятный инцидент произошел после матча шестого тура группового раунда Лиги чемпионов между. Встреча состоялась 10 декабря во Франции и завершилась со счетом 2:2. Оба клуба вышли в плей-офф ЛЧ.

Игрок «Лиона» едва не подрался с фанатом клуба globallookpress.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

После финального свистка на поле выбежал фанат «ткачей» с плакатом осла и словами «Марсело, уходи». Посыл был адресован защитнику клуба Марсело Фильо. Сам бразилец отреагировал на поступок болельщика неприличным жестом.

За одноклубника решил вступиться Мемфис Депай. Голландец толкнул фаната и попытался вырвать плакат. Продолжение инцидента было предотвращено после вмешательства футболистов «Лиона» и стюардов.

«Я в ярости. При не лучшей игре мы смогли выйти в плей-офф. Тяжело играть, зная, что один из наших игроков конфликтует с болельщиками. А какой реакции вы ждали? Что мы будем благодарить болельщиков, оскорбляющих наши семьи? Я сказал ему успокоиться. У всех нас есть семьи, но у кого-то еще остается время на рисование таких баннеров», — сказал Мемфис в интервью RMC Sport.

Máxima tensión en Lyon: Depay se lanza a por un ultra para defender a su compañero Marcelo https://t.co/m9nvl3xVhR pic.twitter.com/GAHGP2hjZc — PARTIDO VIVO 📺🎾⚽️ (@partidovivo) 10 декабря 2019 г.

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