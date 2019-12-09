Вест Хэм — Арсенал. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (09.12.2019)

Составы команд:
«Вест Хэм»: Аарон Крессвел, Фабиан Бальбуэна, Фелипе Андерсон, Роберт Снодграсс, Марк Ноубл, Пабло Форнальс, Анджело Огбонна, Райан Фредерикс, David Martin, Майкл Антонио, Деклан Райс.
«Арсенал»: Бернд Лено, Hector Bellerin, Kieran Tierney, Сократис Папастатопулос, Месут Озил, Лукас Торрейра, Пьер-Эмерик Обамеянг, Николя Пепе, Калум Чемберс, Гранит Джака, Габриэл Мартинелли.
Предыдущий матч соперников: «Вест Хэм» — «Арсенал» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.