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    «Вест Хэм» — «Арсенал». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Вест Хэм — Арсенал. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (09.12.2019)

    Футбол Англия. Премьер-лига Футбол Англии Вест Хэм Арсенал Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 23:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Вест Хэм» — «Арсенал».

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    Составы команд:

    «Вест Хэм»: Аарон Крессвел, Фабиан Бальбуэна, Фелипе Андерсон, Роберт Снодграсс, Марк Ноубл, Пабло Форнальс, Анджело Огбонна, Райан Фредерикс, David Martin, Майкл Антонио, Деклан Райс.

    «Арсенал»: Бернд Лено, Hector Bellerin, Kieran Tierney, Сократис Папастатопулос, Месут Озил, Лукас Торрейра, Пьер-Эмерик Обамеянг, Николя Пепе, Калум Чемберс, Гранит Джака, Габриэл Мартинелли.

    Предыдущий матч соперников: «Вест Хэм» — «Арсенал» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.

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