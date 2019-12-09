В пресс-службе РФС заявили, что пока не получали рекомендаций от ФИФА по поводу решения Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Сегодня WADA отстранило Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.

РФС пока не получал официальной позиции ФИФА по решению ВАДА globallookpress.com LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

«РФС пока не получал официальной позиции ФИФА по решению ВАДА. Мы внимательно следим за соблюдением антидопинговой политики и надеемся, что со стороны ФИФА не будет каких-либо ограничений для наших сборных, а также для организации мероприятий в России», — передает слова РФС «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что запрет в отношении России от ВАДА коснется крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры.

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил об уверенности в том, что санкции не коснутся футбола. 0