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    РФС пока не получал официальной позиции ФИФА по решению ВАДА

    Футбол Чемпионат мира по футболу-2022 Сборная России Футбол России РФС
    В пресс-службе РФС заявили, что пока не получали рекомендаций от ФИФА по поводу решения Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Сегодня WADA отстранило Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.

    РФС пока не получал официальной позиции ФИФА по решению ВАДА
    РФС пока не получал официальной позиции ФИФА по решению ВАДА

    «РФС пока не получал официальной позиции ФИФА по решению ВАДА. Мы внимательно следим за соблюдением антидопинговой политики и надеемся, что со стороны ФИФА не будет каких-либо ограничений для наших сборных, а также для организации мероприятий в России», — передает слова РФС «Р-Спорт».

    Ранее сообщалось, что запрет в отношении России от ВАДА коснется крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры.

  • ВАДА на четыре года отстранило Россию от международных соревнований
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