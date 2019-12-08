ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уле-Гуннар Сульшер«МЮ» сотворил немыслимое, «Сити» потерял надежды на титул
  • 19:01
    • «Лестер» на выезде разгромил «Астон Виллу»
  • 18:28
    • «Сочи» и «Рубин» победителя не определили
  • 18:10
    • Шюррле остался в запасе «Спартака» на матч с «Ростовом»
  • 15:57
    • Дубль Погребняка помог «Уралу» обыграть «Крылья»
  • 15:12
    • Каррера возглавил АЕК
    Все новости спорта

    «Кальяри» вырвал ничью у «Сассуоло»

    «Сассуоло» — «Кальяри»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Сассуоло Кальяри Фиорентина Торино Брешия СПАЛ Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 15-го тура чемпионата Италии «Кальяри» в гостях сыграл вничью с «Сассуоло» — 2:2.

  • LIVE
    • ТВ-трансляции спортаИграть!

    Счет на 7-й минуте открыл Доменико Берарди, а на 36-й минуте Филип Джуричич увеличил преимущество своей команды.

    На 51-й минуте бразильский хавбек «Кальяри» Жоао Педро сократил оставание своей команды. На последних минутах матча «Кальяри» спас гол Даниэле Рагацу.

    Команда Роберто Де Дзерби идет на 4-й строчке в турнирной таблице Серии А — 29 очков. «Сассуоло» опустился на 14-ю позицию с 15 очками.

    В параллельном матче «Торино» на домашней арене обыграл «Фиорентину» со счетом 2:1.

    «Торино» поднялся на 8-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 20 очков. Команда из Флоренции опустилась на 14-е место с 16 очками.

    В еще одной встрече «Брешиа» обыграла СПАЛ (1:0) благодаря голу Марио Балотелли на 54-й минуте.

    Эта победа помогла «Брешии» подняться на 19-ю строчку в таблице серии А, у команды 10 очков. СПАЛ занимает 20-е место с 9 очками. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 26 ноября — 2 декабря
  • 02/12/2019 в 21:26
    •
  • Прогноз
  • «Сампдория» — «Парма»
  • 1.86
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» и «Ростов» проведут «низовой» поединок
  • «Спартак» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Стоит ли ожидать чего-то интересного от игры в Болонье?
  • «Болонья» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.52
    •
  • Воспользуется ли «Вест Хэм» слабостью «Арсенала»?
  • «Вест Хэм» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Челси» был неэффективен в атаке и неаккуратен в обороне Футбол Олдскульный «Эвертон» указал на изъяны «Челси»Реакция прессы на матч «Эвертон» — «Челси» 07:030
  • 18:55
    • Хоакин побил рекорд Ди Стефано в Ла Лиге
  • 18:40
    • Еременко не смог сыграть против «Спартака» из-за травмы
  • 18:08
    • Хет-трик Хоакина принес «Бетису» победу над «Атлетиком»
    Иван Обляков Футбол «Полный VAR» — в Краснодаре не обошлось без скандала. Слова Гинера заслуживают вниманияОбзор прессы о матче «Краснодар» — ЦСКА 00:090
  • Экспресс дня

  • «Арсенал» ждет непростой тест в лондонском дерби
  • 3.97
    •
  • 19:17
    • «Кальяри» вырвал ничью у «Сассуоло»
  • 18:46
    • Пахноцкая: Сейчас нет смысла обсуждать, вносил ли Родченков какие-то правки в базу
  • 18:28
    • ЦСКА на выезде обыграл «Парму»
    Фрэнк Лэмпард Футбол Трансферы «Челси»: кого первым подпишет Фрэнк Лэмпард?Какими станут первые трансферы «Челси» после сокращения трансферного бана? Вчера в 23:180
  • 17:15
    • Гол Кришито помог «Дженоа» сыграть вничью с «Лечче»
  • 16:59
    • Карасев получил назначение на матч Лиги чемпионов
  • 16:45
    • «Бенфику» и «Зенит» рассудят арбитры из Испании
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие