«Сассуоло» — «Кальяри»: счет матча 2:2, обзор голов

В матче 15-го тура чемпионата Италиив гостях сыграл вничью с— 2:2.

Счет на 7-й минуте открыл Доменико Берарди, а на 36-й минуте Филип Джуричич увеличил преимущество своей команды.

На 51-й минуте бразильский хавбек «Кальяри» Жоао Педро сократил оставание своей команды. На последних минутах матча «Кальяри» спас гол Даниэле Рагацу.

Команда Роберто Де Дзерби идет на 4-й строчке в турнирной таблице Серии А — 29 очков. «Сассуоло» опустился на 14-ю позицию с 15 очками.

В параллельном матче «Торино» на домашней арене обыграл «Фиорентину» со счетом 2:1.

«Торино» поднялся на 8-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 20 очков. Команда из Флоренции опустилась на 14-е место с 16 очками.

В еще одной встрече «Брешиа» обыграла СПАЛ (1:0) благодаря голу Марио Балотелли на 54-й минуте.

Эта победа помогла «Брешии» подняться на 19-ю строчку в таблице серии А, у команды 10 очков. СПАЛ занимает 20-е место с 9 очками. 0