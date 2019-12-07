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    «Ахмат» и «Уфа» огласили составы

    «Ахмат» — «Уфа»: составы, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны составы «Ахмата» и «Уфы» на матч 19-го тура чемпионата России.

    «Уфа»

    «Ахмат»: Городов, Гиголаев, Семенов, Анхель, Иванов, Глушаков, Гащенков, Роши, Исмаэл, Харин, Понсе.

    Запасные: Гудиев, Мелихов, Нижич, Х. Кадыров, Швец, Садулаев, Шиманьски, Михалак, Митришев, А. Кадыров, Мбенг.

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Йокич, Неделчару, Кротов, Алиев, Фомин, Карп, Тиль, Бизяк.

    Запасные: Шафинский, Чернов, Аликин, Никитин, Терентьев, Голубев, Емельянов, Козлов, Гиоргобиани, Вомбергар.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ахмату». Коэффициент на его победу — 2.45, на ничью — 2.90, тогда как на успех «Уфы» — 3.75.

    Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0

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