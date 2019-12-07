«Ахмат» — «Уфа». Прогноз (к. 3.00) и ставки на матч чемпионата России 7 декабря 2019 года

В субботу, 7 декабря, в 19-м туре российской Премьер-лиги грозненский «Ахмат» на своей арене сразится с «Уфой». Игра начнется в 19:00 по мск. Прогноз на «Ахмат» — «Уфа».

«Ахмат»

Грозненский коллектив в 18 поединках смог набрать 19 баллов и расположился на 12 месте в турнирной таблице РПЛ, опережая опасную зону всего лишь на один пункт.

«Волки» не знают горечи поражений уже в шести играх подряд с учетом всех турниров. Но за этот период они одержали только одну победу в чемпионате страны.

Эту викторию «зелено-белые» добыли тур тому назад, одолев сразу после международной паузы в гостевом поединок «Оренбург» со счетом 2:1, после чего они на своей арене поделили очки с казанским «Рубином» (1:1).

На «Ахмат Арене» в этом розыгрыше РПЛ чеченская команда одержала только две виктории (и те еще на старте сезона), пять раз сыграла вничью и дважды проиграла, разница мячей — 8:10.

«Уфа»

У Башскирского клуба на счету находится 22 зачетных пункта, которые позволяют ему находится на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Уфимцы не проигрывают уже в четырех поединках чемпионата подряд, что правда победив в этом отрезке только раз, переиграв в прошедшем туре в Самаре «Крылья Советов» (1:0).

До этого «горожане» три матча свели вничью. Сперва на своей арене они расписали мировую 1:1 с «Локомотивом», затем поделили очки в гостях с «Оренбургом», а потом дома была ничья с «Сочи» (1:1).

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Выездные встречи не особо хорошо даются «Уфе» в этом сезоне. Команда одержала в гостях всего одну победу, четыре раза сыграла вничью и трижды проиграла, разница забитых и пропущенных — 3:7.

В первом круге «Уфа» дома проиграла «Ахмату» со счетом 0:1. В прошлом чемпионате грозненцы выиграли две игры у уфимцев — 2:1 и 1:0. Отметим, что чеченский клуб выиграл у башкирцев последние четыре очные встречи.

Прогноз на «Ахмат» — «Уфа»

Оба коллектива очень миролюбивы в этом сезоне, не исключено, что и эта встреча закончится для них ничейным исходом. 0