«Ахмат» — «Уфа»: счет 0:1, обзор гола

в рамках домашнего поединка 19 тура РПЛ проигралс минимальным счетом 0:1.

Гол забил Алиев на 10 минуте матча. Кротов с правого фланга сделал передачу поперек штрафной площади. Автор забитого мяча пробил в одно касание.

Для «Ахмата» это был второй матч подряд без победы. На счету хозяев 19 очков и 12 позиция. «Уфа» вышла на 7 строчку, набрав 25 баллов.