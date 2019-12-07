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    «Ахмат» проиграл дома «Уфе»

    «Ахмат» — «Уфа»: счет 0:1, обзор гола

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    «Ахмат» в рамках домашнего поединка 19 тура РПЛ проиграл «Уфе» с минимальным счетом 0:1.

    Игорь Шалимов
    Игорь Шалимов

    Гол забил Алиев на 10 минуте матча. Кротов с правого фланга сделал передачу поперек штрафной площади. Автор забитого мяча пробил в одно касание.

    Для «Ахмата» это был второй матч подряд без победы. На счету хозяев 19 очков и 12 позиция. «Уфа» вышла на 7 строчку, набрав 25 баллов.

    РПЛ. 19 тур
    «Ахмат» — «Уфа» — 0:1
    Гол: 0:1 — 10 Алиев«Ахмат»: Городов, Гащенков, Анхель, Семенов, Роши, Харин, Иванов, Глушаков (Митришев, 85), Исмаэл, Гиголаев (Садулаев, 55), Понсе (Мбенг, 46)«Уфа»: Беленов, Пуцко, Йокич, Сухов, Неделчару, Тилль (Голубев, 77), Алиев, Фомин, Карп, Кротов (Вомбергар, 68), Бизяк (Козлов, 90)
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