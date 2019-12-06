«Арсенал» Тула — «Локомотив»: счет матча — 4:0, обзор голов

Тульский «Арсенал» на своем поле разгромил московский «Локомотив» в 19-м туре РПЛ.

Счет в матче был открыт в начале второго тайма — Игорь Горбатенко головой замкнул подачу с левого фланга. На 63-й минуте «Арсенал» вновь забил головой после навеса. На этот раз отличился Евгений Луценко.

На 73-й минуте «Локо» остался в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Мацей Рыбусь. После этого гости пропустили еще дважды.

Через десять минут Луценко оформил дубль, протащив мяч к штрафной и закрутив его в дальний верхний угол ворот.

А на 83-й минуте Луценко отметился еще и ассистом, отдав голевой пас на Горана Чаушича.

У «Локо» осталось 34 очка, «железнодорожники» идут вторыми. «Арсенал» набрал 25 очков и поднялся на шестое место.