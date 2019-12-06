«Арсенал» Тула — «Локомотив»: счет матча — 4:0, обзор голов

«Арсенал» Тула — «Локомотив»
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Счет в матче был открыт в начале второго тайма — Игорь Горбатенко головой замкнул подачу с левого фланга. На 63-й минуте «Арсенал» вновь забил головой после навеса. На этот раз отличился Евгений Луценко.
На 73-й минуте «Локо» остался в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Мацей Рыбусь. После этого гости пропустили еще дважды.
Через десять минут Луценко оформил дубль, протащив мяч к штрафной и закрутив его в дальний верхний угол ворот.
А на 83-й минуте Луценко отметился еще и ассистом, отдав голевой пас на Горана Чаушича.
У «Локо» осталось 34 очка, «железнодорожники» идут вторыми. «Арсенал» набрал 25 очков и поднялся на шестое место.
РПЛ. 19-й тур
«Арсенал» (Тула) — «Локомотив» (Москва) — 4:0 (0:0)
Голы: Горбатенко, 48 (1:0). Луценко, 63 (2:0). Луценко, 78 (3:0). Чаушич, 83 (4:0)«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Бауэр, Альварес, Горбатенко (Кангва, 87), Чаушич, Костадинов, Лесовой (Ломовицкий, 80), Луценко (Аджоев, 86)«Локомотив»: Коченков, Живоглядов, Чорлука, Хеведес, Рыбус, Мурило (Смолов, 70), Баринов, Крыховяк, Миранчук, Тугарев, ЭдерПредупреждения: Баринов, 29. Григалава, 43. Крыховяк, 50. Рыбус, 65Удаление: Рыбус, 73 (грубая игра, вторая ж.к.)