Источник: Слуцкий для АЕКа — цель номер один

Российский специалиств ближайшее время может возглавить греческий

Об этом «Чемпионату» сообщил источник в Греции.

«Технический директор вчера поехал в Амстердам, чтобы встретиться со Слуцким, и сделал ему предложение. Сегодня большой день, потому что станет понятно, продвинулись они в переговорах или нет. У АЕКа есть еще другой вариант, но я не знаю его имени. Я уверен на сто процентов, что Слуцкий для АЕКа — цель номер один», — сказал источник.

Напомним, ранее Слуцкий ушел в отставку из «Витесса» после того, как команда не смогла выиграть в пяти матчах чемпионата Нидерландов кряду. 0