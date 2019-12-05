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    Источник: Слуцкий для АЕКа — цель номер один

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    Российский специалист Леонид Слуцкий в ближайшее время может возглавить греческий АЕК.

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    Об этом «Чемпионату» сообщил источник в Греции.

    «Технический директор вчера поехал в Амстердам, чтобы встретиться со Слуцким, и сделал ему предложение. Сегодня большой день, потому что станет понятно, продвинулись они в переговорах или нет. У АЕКа есть еще другой вариант, но я не знаю его имени. Я уверен на сто процентов, что Слуцкий для АЕКа — цель номер один», — сказал источник.

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