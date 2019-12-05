Агент: «Локомотив» пока не предлагал новый контракт Рыбусу

Агент, представляющий полузащитника «Локомотива», рассказал о ситуации с продлением контракта, который истекает будущим летом.

«Пока не разговаривали с "Локомотивом" о продлении контракта, еще есть время.

Мацею нравится в команде, он второй год выступает в Лиге чемпионов, выиграл с командой чемпионат России. Он тут счастлив.

Время для разговоров о контракте еще много. Посмотрим, что будет дальше чуть позже», — цитирует агента портал Sport24.ru.

Напомним, что Рыбус выступает за московскую команду с 2017 года. За это время он принял участие в 64 матчах, забив два гола и отдав четыре результативные передачи.

В текущем сезоне польский футболист провел за железнодорожников 17 матчей во всех турнирах и отметился тремя ассистами.

После 18 туров «Локомотив» располагается на втором месте в РПЛ, набрав 34 очка. 0