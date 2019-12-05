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    Агент: «Локомотив» пока не предлагал новый контракт Рыбусу

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    Агент Мариуш Пекарски, представляющий полузащитника «Локомотива» Мацея Рыбуса, рассказал о ситуации с продлением контракта, который истекает будущим летом.

    Мацей Рыбус
    Мацей Рыбус

    «Пока не разговаривали с "Локомотивом" о продлении контракта, еще есть время.

    Мацею нравится в команде, он второй год выступает в Лиге чемпионов, выиграл с командой чемпионат России. Он тут счастлив.

    Время для разговоров о контракте еще много. Посмотрим, что будет дальше чуть позже», — цитирует агента портал Sport24.ru.

    Напомним, что Рыбус выступает за московскую команду с 2017 года. За это время он принял участие в 64 матчах, забив два гола и отдав четыре результативные передачи.

    В текущем сезоне польский футболист провел за железнодорожников 17 матчей во всех турнирах и отметился тремя ассистами.

    После 18 туров «Локомотив» располагается на втором месте в РПЛ, набрав 34 очка. 0

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