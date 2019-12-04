Опубликовано список из 10 кандидатов на звание игрока года в Африке

Африканская конфедерация футбола опубликовала список 10 футболистов, которые претендуют на звание игрока года на континенте. Организация отсеяла еще 20 игроков, сократив список с 30 до 10 фамилий.

Финальный список кандидатов выглядит следующим образом: Андре Онана (Камерун, «Аякс»), Хаким Зиеш (Марокко, «Аякс»), Исмаэль Беннасер (Алжир, «Милан»), Калиду Кулибали (Сенегал, «Наполи»), Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»), Одион Игало (Нигерия, «Шанхай Шеньхуа»), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, «Арсенал»), Рияд Марез (Алжир, «Манчестер Сити»), Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль»), Юсеф Белайли (Алжир, «Эсперанс»).

Пока что действующим обладателем награды является Мохаммед Салах, игрок сборной Египта и 'Ливерпуля'. Он побеждает уже два года подряд. 0