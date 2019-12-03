ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Арсенал»Судьбоносное поражение ЦСКА. «Зениту» освободили дорогу к титулу
  • 11:44
    • СМИ: Ибрагимович дал согласие на возвращение в «Милан»
  • 09:57
    • «Реал» возобновил интерес к полузащитнику «Наполи»
  • 09:44
    • «Барселона» обошла «Реал» по количеству «Золотых мячей»
  • 08:58
    • «Филадельфия» разобралась с «Ютой», «Милуоки» разгромил «Нью-Йорк»
  • 08:31
    • WBC одобрил реванш Уайлдера и Фьюри
    Все новости спорта

    Модрич об отсутствии Роналду на церемонии: Если ты не выигрываешь, то из уважения должен быть здесь

    Футбол Между тем
    Бывший партнер Криштиану Роналду по команде Лука Модрич высказался касательно того, что португалец не явился на церемонию вручения «Золотого мяча».

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    «Я горд быть в этом зале и отдать приз Месси, который полностью заслужил его. Думаю, традиция передачи приза прежним обладателем новому — это здорово, так ты выражаешь уважение. Мы соперники, но не враги, хотя в футболе люди порой принимают вещи слишком близко к сердцу и доводят до крайностей.

    Что касается отсутствия Роналду, я могу говорить только за себя. Я рад быть здесь. Футбол заключается в уважении, и если ты не выигрываешь, то из уважения должен быть здесь, ведь это праздник спорта», — приводит слова хорвата A Bola.

    Лионель Месси получил свою шестую награду. Он оставил Криштиану Роналду позади на третьем месте. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 26 ноября — 2 декабря
  • Вчера в 21:26
    •
  • Прогноз
  • «Бернли» — «Манчестер Сити»
  • 1.86
  • Сегодня в 23:15
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Начнет ли «Манчестер Сити» набирать упущенное?
  • «Бернли» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Добудет ли «Фиорентина» уверенную победу в Кубке?
  • «Фиорентина» — «Читтаделла». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Завоюет ли «Марсель» 3 очка в пятой игре кряду?
  • «Анже» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Антони Марсьяль Футбол Очередная упущенная победа. «Юнайтед» не справился с «Виллой»«Красные дьяволы» остались в середине турнирной таблицы Вчера в 14:340
  • 11:45
    • Сульшер заявил, что ему дали еще два матча на исправление ситуации
  • 11:30
    • Мерсон: Роджерс должен стать главным тренером «Арсенала»
  • 11:16
    • Модрич об отсутствии Роналду на церемонии: Если ты не выигрываешь, то из уважения должен быть здесь
    «Зенит» — «Спартак» Футбол РПЛ. «Зенит» взял верх над «Спартаком», «Локомотив» проиграл «Динамо»Обзор матчей 18-го тура Российской Премьер-лиги 01:240
  • Экспресс дня

  • Вернутся ли победы к «Ман Сити»?
  • 2.63
    •
  • 11:50
    • «Эвертон» может подписать форварда Эвертона
  • 11:29
    • Игрок «Ливерпуля» может переехать в Турцию
  • 11:16
    • «Арсеналу» и «Эвертону» интересен экс-тренер «Валенсии»
    Сергей Семак и Доменико Тедеско Футбол Чемпионская гонка закончена. Семак уверенно переиграл ТедескоРеакция спортивных СМИ на Дерби двух столиц Вчера в 02:530
  • 21:34
    • ЦСКА проиграл тульскому «Арсеналу» на своем поле
  • 10:26
    • «Арсенал» возглавил Аллегри — «Париматч»
  • 08:44
    • Рублев начнет сезон на турнире в Дохе
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие