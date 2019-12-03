Модрич об отсутствии Роналду на церемонии: Если ты не выигрываешь, то из уважения должен быть здесь

Бывший партнерпо командевысказался касательно того, что португалец не явился на церемонию вручения «Золотого мяча».

«Я горд быть в этом зале и отдать приз Месси, который полностью заслужил его. Думаю, традиция передачи приза прежним обладателем новому — это здорово, так ты выражаешь уважение. Мы соперники, но не враги, хотя в футболе люди порой принимают вещи слишком близко к сердцу и доводят до крайностей.

Что касается отсутствия Роналду, я могу говорить только за себя. Я рад быть здесь. Футбол заключается в уважении, и если ты не выигрываешь, то из уважения должен быть здесь, ведь это праздник спорта», — приводит слова хорвата A Bola.

Лионель Месси получил свою шестую награду. Он оставил Криштиану Роналду позади на третьем месте. 0