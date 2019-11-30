Мартинес: Финляндия может сыграть на вдохновении, это добавит остроты

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказал мнение о результатах жеребьевки Евро-2020.

В группе В бельгийцы сыграют с Россией, Данией и Финляндией.

«С точки зрения логистики мы, наверное, получили самый трудный вариант: первый матч против России в Санкт-Петербурге, следующая игра — в Копенгагене с датчанами, а потом перелет назад в Санкт-Петербург.

Нужно скорректировать нашу подготовку и убедиться, что мы готовы к тому, что нас ждет

Было бы здорово сыграть с Уэльсом, но Финляндия впервые пробилась в финальную часть крупного международного турнира и должна сыграть на вдохновении, это определенно добавит группе перчинки», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0