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    Гильерме назвал поражение от «Байера» незаслуженным

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    Голкипер «Локомотива» Гильерме поделился эмоциями после поражения от «Байера» (0:2) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Гильерме
    Гильерме

    «Хотелось выиграть. Сегодня нам не повезло. Особенно первый гол. Он случился в тот момент, когда мы были хозяевами в этой игре. Мы хорошо играли первый тайм, но второй так провести не смогли. Жалко, мы такого не заслужили. Мы могли выиграть сегодня.

    Кричалка "Еврокубки только Плейстейшн?" от болельщиков? Они имеют право критиковать. Они приезжают на стадион, чтобы поддержать нас. Мы тоже недовольны этим результатом. Особенно после победы в гостях в самом начале. После такого от нас были большие ожидания. Внутри команды мы понимали, что мы минимум должны выходить в Лигу Европы, это было целью. Но не получилось.

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    • В чемпионате остались важные игры до паузы, нам надо брать шесть очков, потому что мы снова хотим выйти в Лигу чемпионов. Нам не хватило концентрации сегодня, не смогли настроиться на второй тайм, как на первый», — приводит слова Гильерме «Чемпионат». 0

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