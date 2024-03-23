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    Алькарас не отдаст ни гейма Карбальесу-Баэне?

    Алькарас — Карбальес-Баэна. Ставка (к. 10.25) и прогноз на «Мастерс» в Майами 23 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Алькарас — Карбальес-Баэна
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    Карлос Алькарас
    Испанцы Карлос Алькарас и Роберто Карбальес-Баэна встретятся во втором круге «Мастерса» Майами. Матч пройдет 23 марта, начало — в 18:00 мск. Алькарас — Карбальес-Баэна: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Алькарас

    Теперь уже точно — настоящий Алькарас наконец-то вернулся. Это случилось на прошлой неделе, когда он выиграл «тысячник» в Индиан-Уэллс.

    Испанец не только защитил титул на одном из главных североамериканских турниров, но и обыграл почти всех своих главных конкурентов.

    Четвертьфинал — разгромная победа над Сашей Зверевым (6:3, 6:1). Полуфинал — невероятный камбэк в матче с Янником Синнером (1:6, 6:3, 6:2), у которого до этого не было ни одного поражения в текущем сезоне.

    И наконец финал — Алькарас эффектно разобрался с Даниилом Медведевым (7:6, 6:1). После матча россиянин признал, что такого Карлитоса почти нереально остановить.

    В прошлом году Алькарас дошел в Майами до полуфинала, а в 2022-м взял здесь титул. Сейчас он снова один из двух главных фаворитов вместе с Синнером.

    Карбальес-Баэна

    Роберто еще в начале января дошел до четвертьфинала в новозеландском Окленде, но с тех пор он пока так ни разу и не выигрывал больше одного матча.

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    • При этом визит в Майами он уже может считать успешным. В стартовом матче испанец уверенно выиграл у австралийца Александра Вукича (7:6, 6:3). Перед игрой его победу предлагали за 3.35.

    В Индиан-Уэллс Карбальес-Баэна в первом круге выиграл у итальянца Флавио Коболли, после чего уступил Даниилу Медведеву (2:6, 3:6).

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    Уже через несколько дней Роберто поехал на «челленджер» в Финикс, но не прошел даже первый раунд, уступив французу Констану Лестьенну.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в этом матче на Алькараса можно поставить только с минусовой форой, а на победу его соперника — только с плюсовой форой.

    Прогноз: в мужском теннисе крайне сложно выиграть матч с двумя баранками, но в данном случае этого можно ожидать. Если у Карлитоса будет настроение, он легко организует подобное шоу.

    Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой по геймам (-10,0) за 10.25.

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    Ставка и прогноз на матч Алькарас — Карбальес-Баэна с коэффициентом 10.25. Дата матча: 23.03.2024. Прогнозы на теннис. Алькарас не отдаст ни гейма Карбальесу-Баэне?
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