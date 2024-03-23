Испанцы Карлос Алькарас и Роберто Карбальес-Баэна встретятся во втором круге «Мастерса» Майами. Матч пройдет 23 марта, начало — в 18:00 мск. Алькарас — Карбальес-Баэна: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Алькарас

Теперь уже точно — настоящий Алькарас наконец-то вернулся. Это случилось на прошлой неделе, когда он выиграл «тысячник» в Индиан-Уэллс.

Испанец не только защитил титул на одном из главных североамериканских турниров, но и обыграл почти всех своих главных конкурентов.

Четвертьфинал — разгромная победа над Сашей Зверевым (6:3, 6:1). Полуфинал — невероятный камбэк в матче с Янником Синнером (1:6, 6:3, 6:2), у которого до этого не было ни одного поражения в текущем сезоне.

И наконец финал — Алькарас эффектно разобрался с Даниилом Медведевым (7:6, 6:1). После матча россиянин признал, что такого Карлитоса почти нереально остановить.

В прошлом году Алькарас дошел в Майами до полуфинала, а в 2022-м взял здесь титул. Сейчас он снова один из двух главных фаворитов вместе с Синнером.

Карбальес-Баэна

Роберто еще в начале января дошел до четвертьфинала в новозеландском Окленде, но с тех пор он пока так ни разу и не выигрывал больше одного матча.

При этом визит в Майами он уже может считать успешным. В стартовом матче испанец уверенно выиграл у австралийца Александра Вукича (7:6, 6:3). Перед игрой его победу предлагали за 3.35.

В Индиан-Уэллс Карбальес-Баэна в первом круге выиграл у итальянца Флавио Коболли, после чего уступил Даниилу Медведеву (2:6, 3:6).

Уже через несколько дней Роберто поехал на «челленджер» в Финикс, но не прошел даже первый раунд, уступив французу Констану Лестьенну.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в этом матче на Алькараса можно поставить только с минусовой форой, а на победу его соперника — только с плюсовой форой.

Прогноз: в мужском теннисе крайне сложно выиграть матч с двумя баранками, но в данном случае этого можно ожидать. Если у Карлитоса будет настроение, он легко организует подобное шоу.

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой по геймам (-10,0) за 10.25.