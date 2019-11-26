«Локомотив» — «Байер»: счет матча 0:2, обзор голов

Московскийпроиграл леверкузенскому(0:2) в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе D.

На 7-й минуте москвичи поймали соперника на контратаке, Антон Миранчук сделал передачу вразрез, Алексей Миранчук подхватил мяч, выскочил один на один и пробил точно в угол. Но взятие ворот не засчитано — арбитр усмотрел офсайд.

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На 11-й минуте Демирбай с углового навесил во вратарскую «Локо», Эдер попытался вынести через центр, но попал в ногу Рифату Жемалетдинову, от которого мяч влетел в сетку.

Немцы удвоили преимущество на 54-й минуте. Москвичи отбились после подачи Демирбая со стандарта, но подбор остался за гостями.

Арангис сделал мягкий заброс в штрафную, Свен Бендер оторвался от Игнатьева и с лета пробил точно в дальний угол.

Лига чемпионов. 5-й тур. Группа D «Локомотив» (Россия) — «Байер» (Германия) — 0:2 (0:1) Голы: Жемалетдинов, 11 — в свои ворота (0:1). С.Бендер, 54 (0:2)«Локомотив» (Россия): Гильерме, Игнатьев, Хеведес, Чорлука, Рыбус, Жемалетдинов (Куликов, 65), Баринов, Крыховяк, Ал.Миранчук, Ант.Миранчук, Эдер (Смолов, 78)«Байер» (Германия): Храдецки, Рецос, Та, С.Бендер, Венделл, Беллараби (Аларио, 77), Арангис, Демирбай (Л.Бендер, 90), Диаби, Фолланд, Бэйли (Баумгартлингер, 46)Предупреждения: Хеведес, 43. Игнатьев, 67. Чорлука, 68. Венделл, 77. Баринов, 83

«Байер», набрав шесть очков, поднялся на третье место в турнирной таблице группы D. «Локомотив» (3) — на 4-м месте.

Московский клуб не сможет обойти «Байер» по результатам личных встреч, поэтому потерял шансы не только на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но и на попадание в Лигу Европы.

В первом туре «Локо» выиграл в Леверкузене 2:1. В заключительном туре 11 декабря «Атлетико» примет в Мадриде «Локо», а «Байер» дома сыграет с «Ювентусом» 0