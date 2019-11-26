«Локомотив» — «Байер»: счет матча 0:2, обзор голов

На 7-й минуте москвичи поймали соперника на контратаке, Антон Миранчук сделал передачу вразрез, Алексей Миранчук подхватил мяч, выскочил один на один и пробил точно в угол. Но взятие ворот не засчитано — арбитр усмотрел офсайд.
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На 11-й минуте Демирбай с углового навесил во вратарскую «Локо», Эдер попытался вынести через центр, но попал в ногу Рифату Жемалетдинову, от которого мяч влетел в сетку.
Немцы удвоили преимущество на 54-й минуте. Москвичи отбились после подачи Демирбая со стандарта, но подбор остался за гостями.
Арангис сделал мягкий заброс в штрафную, Свен Бендер оторвался от Игнатьева и с лета пробил точно в дальний угол.
«Байер», набрав шесть очков, поднялся на третье место в турнирной таблице группы D. «Локомотив» (3) — на 4-м месте.
Московский клуб не сможет обойти «Байер» по результатам личных встреч, поэтому потерял шансы не только на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но и на попадание в Лигу Европы.
В первом туре «Локо» выиграл в Леверкузене 2:1. В заключительном туре 11 декабря «Атлетико» примет в Мадриде «Локо», а «Байер» дома сыграет с «Ювентусом» 0