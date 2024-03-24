В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» будет принимать «Денвер». Игра пройдет в Портленде на арене «Мода Центр» 24 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Портленд» — «Денвер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Портленд»

Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Портленд» занимает предпоследнее 14 место, одержав 19 побед и потерпев 51 поражение.

Последние матчи: Минувший тур регулярного чемпионата прошёл для «Портленда» со знаком минус. Команда на своей арене во второй раз подряд проиграла «Лос-Анджелес Клипперс» (117:125), до этого «речники» уступили со счётом 103:116.

Не сыграют: В лазарете «Портленда» находятся 5 баскетболистов: травмированы Эйтон, Брогдон, Грант, Тибул и Уильямс.

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Состояние команды: Команда из штата Орегон проиграла в пятом матче подряд. Помимо неудачных встреч с «Лос-Анджелес Клипперс», «Портленд» также проиграл в поединках против «Нью-Орлеана» (107:126), «Нью-Йорка» (93:105) и «Чикаго» (107:110).

«Денвер»

Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Денвер» пытается зацепиться за лидерство. На данный момент «наггетсы» занимают 2 место, одержав 49 побед и потерпев 21 поражение.

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Последние матчи: Майкл Портер сыграл ключевую роль в победе «Денвера» в поединке против «Нью-Йорка» (113:100). Форвард «Денвера» забросил в кольцо «никсов» 31 очко, а также совершил 8 подборов.

Не сыграют: С травмой колена в лазарете «Денвера» находится Влатко Чанчар. Под вопросом игра Зеке Ннаджи, который травмировал спину вше в игре с «Далласом». Под вопросом также участие лидера «наггетсов» Николы Йокича, который травмировал бедро.

Состояние команды: В последних пяти играх стоит отметить победные игры «Денвера» против «Миннесоты» (115:112), «Сан-Антонио» (117:106) и «Майами» (100:88).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Денвер» трижды обыграл «Портленд» (127:112, 112:103, 120:108)

Проигрышная серия «Портленда» состоит из пяти матчей

«Деневер» выиграл второй матч подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. На победу «Портленда» — 7.13.

ТБ 212 и ТМ 212 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.89.

Прогноз: «Денвер» в этом сезоне три раза играл с «Портлендом» и всех поединках выходил победителем. «Самородки» переиграли «речников» с преимуществом от 9 до 15 очков. Можно сыграть в пользу новой и уверенной победы «Денвера» в предстоящей игре.

Ставка: Фора «Денвера» (-12.5) с коэффициентом 1.93.

Прогноз: В последнем матче баскетболисты «Денвера» и «Портленда» забросили друг другу 239 очков. Так что можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 212 с коэффициентом 1.89.