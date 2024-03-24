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    «Денвер» добьётся новой победы над «Портлендом»?

    «Портленд» — «Денвер». Ставка (к. 1.93) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 24 марта 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Портленд Трэйл Блэйзерс Прогнозы на Денвер Наггетс
    Прогноз и ставки на «Портленд» — «Денвер»
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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» будет принимать «Денвер». Игра пройдет в Портленде на арене «Мода Центр» 24 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Портленд» — «Денвер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 24 Марта 2024 года

    «Портленд»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Портленд» занимает предпоследнее 14 место, одержав 19 побед и потерпев 51 поражение.

    Последние матчи: Минувший тур регулярного чемпионата прошёл для «Портленда» со знаком минус. Команда на своей арене во второй раз подряд проиграла «Лос-Анджелес Клипперс» (117:125), до этого «речники» уступили со счётом 103:116.

    Не сыграют: В лазарете «Портленда» находятся 5 баскетболистов: травмированы Эйтон, Брогдон, Грант, Тибул и Уильямс.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: Команда из штата Орегон проиграла в пятом матче подряд. Помимо неудачных встреч с «Лос-Анджелес Клипперс», «Портленд» также проиграл в поединках против «Нью-Орлеана» (107:126), «Нью-Йорка» (93:105) и «Чикаго» (107:110).

    «Денвер»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Денвер» пытается зацепиться за лидерство. На данный момент «наггетсы» занимают 2 место, одержав 49 побед и потерпев 21 поражение.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: Майкл Портер сыграл ключевую роль в победе «Денвера» в поединке против «Нью-Йорка» (113:100). Форвард «Денвера» забросил в кольцо «никсов» 31 очко, а также совершил 8 подборов.

    Не сыграют: С травмой колена в лазарете «Денвера» находится Влатко Чанчар. Под вопросом игра Зеке Ннаджи, который травмировал спину вше в игре с «Далласом». Под вопросом также участие лидера «наггетсов» Николы Йокича, который травмировал бедро.

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    Состояние команды: В последних пяти играх стоит отметить победные игры «Денвера» против «Миннесоты» (115:112), «Сан-Антонио» (117:106) и «Майами» (100:88).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Денвер» трижды обыграл «Портленд» (127:112, 112:103, 120:108)

    • Проигрышная серия «Портленда» состоит из пяти матчей

    • «Деневер» выиграл второй матч подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. На победу «Портленда» — 7.13.

    ТБ 212 и ТМ 212 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.89.

    Прогноз: «Денвер» в этом сезоне три раза играл с «Портлендом» и всех поединках выходил победителем. «Самородки» переиграли «речников» с преимуществом от 9 до 15 очков. Можно сыграть в пользу новой и уверенной победы «Денвера» в предстоящей игре.

    Ставка: Фора «Денвера» (-12.5) с коэффициентом 1.93.

    Прогноз: В последнем матче баскетболисты «Денвера» и «Портленда» забросили друг другу 239 очков. Так что можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 212 с коэффициентом 1.89.

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    Ставка и прогноз на матч «Портленд» — «Денвер» с коэффициентом 1.93. Дата матча: 24.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Денвер» добьётся новой победы над «Портлендом»?
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