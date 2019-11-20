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    Латвия обыграла Австрию, Польша одолела Словению, Македония выиграла у Израиля

    Обзор матчей групп G

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    В 10 туре отборочного раунда Евро-2020 состоялся ряд поединков. В группе G Латвия обыграла Австрию (1:0), Польша выиграла у Словении (3:2), а Северная Македония одолела Израиль.

    Роберт Левандовски
    Роберт Левандовски

    Польша забила уже на 3 минуте матча. Это сделал Шиманский. Ответ гостей не был долгим. С передачи Иличича голом отметился нападающий Матавж. На 53 минуте Роберт Левандовски вывел поляков вперед, однако через 7 минут Иличич счет сравнял. Точку в матче поставил Горальски, забив на 81 минуте.

    Евро-2020. Квалификация
    Польша — Словения
    Голы: 1:0 — 3 Шиманьски, 1:1 — 14 Матавж, 2:1 — 54 Левандовски, 2:2 — 61 Иличич, 3:2 — 81 ГуральскиПольша Шченсны, Глик (Енджейчик, 7), Пишчек (Кендзера, 45), Беднарек, Реца, Гуральски, Крыховяк, Зелиньски, Шиманьски (Юзвяк, 86), Гросицки, ЛевандовскиСловения Облак, Блажич, Мевля, Стоянович, Балковец, Куртич, Крхин, Бийол (Зайц, 72), Вербич (Реп, 86), Иличич, Матавж (Вучкич, 89)Предупреждения: Куртич (2), Реца (32), Крыховяк (70), Кендзера (85)Удаления: Куртич (86)

    Латвия сенсационно обыграла Австрию. Команда одержала первую победу в этом отборе и тем самым набрала первые очки в группе.

    Победу команде принес Марцис Ошс. Он забил на 65 минуте встречи.

    Евро-2020. Квалификация
    Латвия — Австрия
    Гол: 1:0 — 65 ОшсЛатвия: Штейнбор, Ошс, Максименко, Дубра, Юрковскис, Камеш, Грязнов (Черномордый, 90), Улдрикис (Гутковский, 70), Федоров, Савальниекс, Икауниекс (Тарасов, 89)Австрия: Перван, Пош, Драгович, Вебер, Триммель, Шауб, Гриллич, Ильзанкер (Ранфтль, 77), Гойгингер (Хинтерзеер, 69), Грегорич, Баумгартлингер (Онисиво, 46)Предупреждения: Икауниекс (25), Ильзанкер (55), Штейнбор (72)

    Северная Македония тоже обошлась одним забитым мячом. Этого оказалось достаточно, чтобы обыграть сборную Израиля. В добавленное к первому тайму время единственный гол в поединке забил Николов.

    Евро-2020. Квалификация
    Северная Македония — Израиль
    Гол: 1:0 — 45 НиколовСеверная Македония: Димитриевски, Ристевски, Ристовски, Велкоски (Зайков, 72), Муслиу, Барди, Костадинов, Элмаз, Николов, Стояновски (Несторовски, 61), Пандев (Аврамовски, 79)Израиль: Харуш, Менахем, Даса (Дгани, 41), Тиби, Натхо, Глазер, Саба (Вейсман, 68), Эльмкис (Хазиза, 59), Захави, Битон, ДаббурПредупреждения: Барди (29), Глазер (35), Саба (35), Николов (60), Менахем (82), Даббур (88)

    Польша финишировала на первом месте с 25 очками, Австрия на втором месте с 19 баллами. Далее идут Северная Македония и Словения (по 14 очков), Израиль (11 баллов) и Латвия (3 пункта). 0

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