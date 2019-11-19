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    Юношеская сборная России вышла в элитный раунд Евро-2020

    Польша — Россия: счет матча 0:4, обзор голов

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Польши
    Юношеская сборная России (U-19) разгромила команду Польши (4:0) в третьем туре первого отборочного раунда чемпионата Европы-2020.

    Россия — Польша
    Россия — Польша

    В составе российской команды голами отметились Кирилл Косарев (20-я минута), Илья Вахания (37), Эдгар Севикян (50) и Игорь Школик (66).

    На 80-й минуте с поля был удален полузащитник польской сборной Марсель Ведриховский, получивший вторую желтую карточку.

    На 89-й минуте составы уравнялись после прямого удаления защитника российской команды Ильи Быковского.

    В параллельной встрече сборная Уэльса взяла верх над командой Косова со счетом 2:0.

    Уэльс с семью очками занял первое место в группе 5. Сборная России набрала пять очков и со второго места вышла в элитный раунд отбора.

    Евро-2020 (U-19). 1-й квалификационный раунд. 3-й тур
    Польша — Россия — 0:4 (0:2)
    Голы: Косарев, 20 (0:1). Вахания, 37 (0:2). Севикян, 50 (0:3). Школик, 66 (0:4)Польша: Мишта, Мархвиньски (Жуковски, 81), Каминьски, Бейгер (Дымерски, 81), Богач, Навроцки, Чиж (Мрук, 86), Карбовник, Ахенхо (Бялек, 61), Бида, Залевски (Вендырховски, 61)Россия: Будачев (Ботнарь, 87), Прохин, Агапов, Микушин, Вахания, Быковский, Литвинов (Макаров, 72), Школик (Петров, 72), Севикян (Оганесян, 87), Косарев (Кутовой, 82)Предупреждения: Чиж, 42. Богач, 56. Вендырховски, 74Удаления: Вендырховски, 80. Быковский, 89
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