Польша — Россия: счет матча 0:4, обзор голов

(U-19) разгромила(4:0) в третьем туре первого отборочного раунда чемпионата Европы-2020.

В составе российской команды голами отметились Кирилл Косарев (20-я минута), Илья Вахания (37), Эдгар Севикян (50) и Игорь Школик (66).

На 80-й минуте с поля был удален полузащитник польской сборной Марсель Ведриховский, получивший вторую желтую карточку.

На 89-й минуте составы уравнялись после прямого удаления защитника российской команды Ильи Быковского.

В параллельной встрече сборная Уэльса взяла верх над командой Косова со счетом 2:0.

Уэльс с семью очками занял первое место в группе 5. Сборная России набрала пять очков и со второго места вышла в элитный раунд отбора.