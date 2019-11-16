ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гильерме в форме сборной РоссииСборная не в форме. Как поссорились РФС и Adidas
  • 18:46
    • Гильерме будет защищать ворота сборной России в матче с Бельгией
  • 18:14
    • Молодежная сборная России сыграла вничью с Уэльсом в матче отбора Евро-2020
  • 17:49
    • Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на этапе Гран-при России
  • 17:33
    • Медведев не сыграет в Кубке Дэвиса
  • 17:01
    • Защитник ЦСКА — MVP восьмого тура Евролиги
    Все новости спорта

    Шотландия с минимальным отрывом выиграла у Кипра

    Кипр — Шотландия: счет 1:2, обзор голов

    Футбол Евро-2020 Сборная Кипра Сборная Шотландии Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    В очном предпоследнем поединке отбора Евро-2020 встретились сборные Кипра и Шотландии. Британцы выиграли со счетом 1:2 и заняли третье место в группе I.

    Роберт Снодграсс
    Роберт Снодграсс

    На 12 минуте Кристи принял мяч ближе к правому флангу и передал его МакГину. Тот протащил круглого с правого фланга ближе к центру и у пределов штрафной пробил по воротам с подкруткой, попал в дальний верхний угол.

    На 47 минуте хозяева сравняли счет. С правого фланга последовал навес. Мяч защитники сборной Шотландии отбили, но прямо на набегающего футболиста киприотов Эфрема, который в одно касание с лету сильно пробил по воротам.

    На 53 минуте шотландцы забили свой второй и победный мяч в игре. МакГин навесил с левого фланга на Тэйлора, который в одно касание ударил в угол. Вратарь Кипра туда не дотянулся.

    Шотландцы на 3 месте с 12 очками, а киприоты на 4 позиции с 10 баллами. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Сборная не в форме. Как поссорились РФС и Adidas
  • Вчера в 23:12
    •
  • Прогноз
  • Россия — Бельгия
  • 2.05
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Возьмет ли сборная России реванш за поражение в Брюсселе?
  • Россия — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Германия не заметит сопротивления оппонентов
  • Германия — Белоруссия. Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Хорватам необходимо побеждать в Риеке
  • Хорватия — Словакия. Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Гавриков отметился дебютной шайбой Хоккей НХЛ. Голы Овечкина, Кузнецова и Гаврикова, «Бостон» прервал серию пораженийОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 16 ноября 09:290
  • 15:06
    • Алексей Миранчук привлек внимание двух испанских клубов
  • 14:43
    • Азмун претендует на звание игрока года в Азии
  • 19:14
    • Шотландия с минимальным отрывом выиграла у Кипра
    Гарри Кейн Футбол Кейн установил новый рекорд. Оценки игроков сборной Англии и ЧерногорииПодопечные Гарета Саутгейта победили 7:0 и вышли на Евро-2020 Вчера в 17:490
  • Экспресс дня

  • Смогут ли португальцы избежать неожиданного провала?
  • 4.25
    •
  • 18:27
    • «Парма» на домашней арене уступила УНИКСу
  • 18:00
    • Класен и Винус вышли в финал парного разряда на итоговом чемпионате АТР
  • 17:16
    • «Леванте» продлил контракт с главным тренером
    Роджер Федерер Теннис Федерер услужил Надалю. Швейцарец взял реванш у Джоковича38-летний ветеран вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP Вчера в 15:110
  • 12:28
    • Хамес Родригес выбыл на несколько недель
  • 12:11
    • «Роме» и «Милану» интересен форвард «Эвертона»
  • 09:44
    • Конте получил анонимное письмо с пулей
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие