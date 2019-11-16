Кипр — Шотландия: счет 1:2, обзор голов

В очном предпоследнем поединке отбора Евро-2020 встретились сборные. Британцы выиграли со счетом 1:2 и заняли третье место в группе I.

На 12 минуте Кристи принял мяч ближе к правому флангу и передал его МакГину. Тот протащил круглого с правого фланга ближе к центру и у пределов штрафной пробил по воротам с подкруткой, попал в дальний верхний угол.

На 47 минуте хозяева сравняли счет. С правого фланга последовал навес. Мяч защитники сборной Шотландии отбили, но прямо на набегающего футболиста киприотов Эфрема, который в одно касание с лету сильно пробил по воротам.

На 53 минуте шотландцы забили свой второй и победный мяч в игре. МакГин навесил с левого фланга на Тэйлора, который в одно касание ударил в угол. Вратарь Кипра туда не дотянулся.

Шотландцы на 3 месте с 12 очками, а киприоты на 4 позиции с 10 баллами. 0