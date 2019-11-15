Агент Бейла ведет переговоры с клубами АПЛ

Полузащитникхочет вернуться в Англию, утверждает Sport.es.

По информации источника, представитель футболиста Джонатан Барнетт занимается поисками клуба для валлийца в АПЛ. Отмечается, что агент уже контактировал с «Тоттенхэмом» и «Арсеналом», чтобы предложить им услуги 30-летнего игрока.

Напомним, в минувшее летнее трансферное окно «Реал» пытался продать Гарета в китайский клуб, но в последний момент сделка сорвалась.

Контракт Бейла с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне он забил два мяча и отдал две результативные передачи в семи матчах за «сливочных» во всех турнирах. 0