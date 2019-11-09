«Рубин» — «Динамо»: счет матча 0:1

В рамках 16-го тура российской Премьер-лигисо счетом 0:1 на своем поле проиграл

В первой половине стартового тайма преимущество имели казанцы, но не сумели конвертировать его в забитые мячи, хотя шанс имел Зуев.

На исходе первой трети часа игры счет едва не открыли москвичи, однако Нжи упустил момент из отличной позиции метров с 10-ти.

Тем не менее, на 23-й минуте «Динамо» удалось-таки выйти вперед. После передачи Рауша Шиманьски вышел один на один с Дюпиным и, обыграв его, забил с острого угла.

Задача удержать выигрышный счет для гостей упростилась перед самым перерывом, когда с поля был удален Зуев. <Москвичи создали еще ряд моментов, но успешно в воротах действовал Дюпин. А на 66-й минуте составы уравнялись, когда красную карточку получил Ордец.

«Рубин» попытался спастись, но не сумел найти свой момент для взятия ворот — 0:1.