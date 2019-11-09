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    «Динамо» победило в Казани «Рубин»

    «Рубин» — «Динамо»: счет матча 0:1

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    В рамках 16-го тура российской Премьер-лиги «Рубин» со счетом 0:1 на своем поле проиграл «Динамо».

    Важная победа для гостей
    Важная победа для гостей

    В первой половине стартового тайма преимущество имели казанцы, но не сумели конвертировать его в забитые мячи, хотя шанс имел Зуев.

    На исходе первой трети часа игры счет едва не открыли москвичи, однако Нжи упустил момент из отличной позиции метров с 10-ти.

    Тем не менее, на 23-й минуте «Динамо» удалось-таки выйти вперед. После передачи Рауша Шиманьски вышел один на один с Дюпиным и, обыграв его, забил с острого угла.

    Задача удержать выигрышный счет для гостей упростилась перед самым перерывом, когда с поля был удален Зуев. <Москвичи создали еще ряд моментов, но успешно в воротах действовал Дюпин. А на 66-й минуте составы уравнялись, когда красную карточку получил Ордец.

    «Рубин» попытался спастись, но не сумел найти свой момент для взятия ворот — 0:1.

    РПЛ. 16-й тур
    «Рубин» — «Динамо» — 0:1
    Гол: Шиманьски, 23 (0:1)«Рубин»: Дюпин, Уремович, Плиев, Поярков, Сорокин, Могилевец, Подберезкин (Микелтадзе, 84), Ташаев (Кварацхелия, 58), Зуев, Давиташвили, Кьяртанссон«Динамо»: Шунин, Рауш (Паршивлюк, 82), Ордец, Плиев, Морозов, Юсупов, Нойштедтер, Шиманьски, Рыков, Филипп (Шейдаев, 73), Н`Жи (Евгеньев, 69).Предупреждения: Зуев (26), Н`Жи (30), Ордец (34), Ташаев (51), Давиташвили (72), Паршивлюк (90)Удаления: Зуев (45), Ордец (66).
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