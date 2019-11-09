ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал»Примера. «Реал» играет с «Эйбаром», «Барселона» примет «Сельту»
  • 18:33
    • «Тамбов» одержал волевую победу над «Ростовом»
  • 21:26
    • ПСЖ вырвал победу у «Бреста»
  • 20:57
    • «Спартак» в большинстве обыграл «Крылья Советов»
  • 19:57
    • «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Шеффилдом»
  • 19:35
    • Дубль Вернера принес «Лейпцигу» победу над «Гертой»
    Все новости спорта

    ПСЖ вырвал победу у «Бреста»

    «Брест» — ПСЖ: счет матча 1:2.

    Футбол Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Брест Календарь Лиги 1 Прогнозу на Лигу 1
    В матче 13-го тура чемпионата Франции «Брест» потерпел домашнее поражение от «Пари Сен-Жермен» со счетом 1:2.

  • 1000
  • Фрибет для всехЗабрать!

    Счет в матче на 39-й минуте открыли гости. Вертикальной передачей была вскрыта оборона хозяев и Анхель ди Мария чётко реализовал выход 1 на 1.

    На 74-й минуте провалились парижане и нарвались на контратаку в формате «три в два». В итоге Кур выполнил аккуратный пас на левый край штрафной площади на набегающего Самуэля Грандсира, и тот без помех расстрелял ворота соперника.

    А на 85-й минуте Чупо-Мотинг на высокой скорости прорвался вперёд левым флангом и сильно прострелил мяч во вратарскую площадь «Бреста», где караулил Икарди. В окружении двух защитников и вратаря форварду удалось протолкнуть мяч в ворота. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Ноябрь — пора тренерских перестановок. Кто под угрозой увольнения и кто доступен для работы?
  • 02/11/2019 в 19:18
    •
  • Прогноз
  • «Монако» — «Дижон»
  • 2.70
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Боруссия» Д не будет легкой мишенью в Дерби Германии
  • «Бавария» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Выиграет ли «Лестер» у нестабильного «Арсенала»?
  • «Лестер» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Как отреагирует «Монако» на поражение от «Сент-Этьена»?
  • «Монако» — «Дижон». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    ЦСКА Футбол Бесполезная ничья. У ЦСКА остались лишь теоретически шансы на плей-оффРеакция спортивных СМИ на безголевую ничью ЦСКА и «Ференцвароша» Вчера в 02:060
  • 16:03
    • «Динамо» победило в Казани «Рубин»
  • 15:45
    • «Барселона» готовится к эпохе после Месси — президент
  • 17:09
    • Тренер «Ривер Плейта» отреагировал на слухи о «Барселоне»
    «Краснодар» Футбол Бенефис Ману. «Краснодар» вернулся в гонку за путевкой в плей-офф ЛЕУверенная домашняя победа «Краснодара» над «Трабзонспором» — в нашем обзоре прессы Вчера в 00:380
  • Экспресс дня

  • Сделают ли «мерсисайдцы» серьезную заявку на чемпионство?
  • 3.06
    •
  • 21:13
    • Первушин: Наши победы над «Ростовом» — стечение обстоятельств
  • 20:11
    • «Валенсия» обыграла «Гранаду»
  • 19:45
    • Карпин: «Тамбов» — не страшный зверь, страшны наши ошибки в обороне
    Россия — Финляндия Хоккей Забивали только защитники. Россияне начали Кубок Карьяла с поражения от финновСМИ — о поражение России от Финляндии в матче Евротура Вчера в 12:180
  • 16:52
    • «Реал» предпочитает Погба другого полузащитника
  • 16:44
    • «Ливерпуль» и «Арсенал» положили глаз на Промеса
  • 16:37
    • «Ювентус» нацелился на хавбека «Ромы»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие