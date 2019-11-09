«Брест» — ПСЖ: счет матча 1:2.

В матче 13-го тура чемпионата Франции «Брест» потерпел домашнее поражение от «Пари Сен-Жермен» со счетом 1:2.

Счет в матче на 39-й минуте открыли гости. Вертикальной передачей была вскрыта оборона хозяев и Анхель ди Мария чётко реализовал выход 1 на 1.

На 74-й минуте провалились парижане и нарвались на контратаку в формате «три в два». В итоге Кур выполнил аккуратный пас на левый край штрафной площади на набегающего Самуэля Грандсира, и тот без помех расстрелял ворота соперника.

А на 85-й минуте Чупо-Мотинг на высокой скорости прорвался вперёд левым флангом и сильно прострелил мяч во вратарскую площадь «Бреста», где караулил Икарди. В окружении двух защитников и вратаря форварду удалось протолкнуть мяч в ворота. 0