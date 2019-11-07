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    «Реал» забил шесть мячей «Галатасараю», Родриго оформил хет-трик

    «Реал» — «Галатасарай»: счет матча 6:0, обзор голов

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    Мадридский «Реал» одержал домашнюю победу над турецким «Галатасараем» (6:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Хозяева открыли счет уже на 4-й минуте. Марсело навесил с левого фланга атаки на правый край чужой штрафной, где Родриго здорово убрал с пути Нагатомо и точно пробил в дальний угол ворот.

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    Спустя три минуты Тони Кроос отпасовал на левый край чужой штрафной на Марсело, а тот исполнил точную подачу в центр чужой штрафной, откуда Родриго ударом головой отправил мяч в угол ворот Муслеры.

    На 14-й минуте счет стал крупным. Н'Зонзи нарушил правила против Крооса на линии своей штрафной. Арбитр принял решение о пенальти после просмотра повтора. Серхио Рамос уверенно пробил с точки по центру ворот.

    На 45-й минуте Родриго прострелил с правого фланга атаки в центр на линию вратарской гостей, где набежавший Бензема ударом в касание отправил мяч точно в цель.

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    А на 81-й минуте Карвахаль получил пас от Модрича на правом краю чужой штрафной и прострелил низом во вратарскую, где Бензема с нескольких метров отправил мяч в сетку.

    Уже в компенсированное время Родриго здорово обыгрался в стеночку с Бензема, по центру прорвался в чужую штрафную и низом несильно пробил мимо Муслеры в сетку ворот, оформив хет-трик.

    После четырех туров в группе А лидирует «ПСЖ» (12 очков), за которым следуют «Реал» (7), «Брюгге» (2) и «Галатасарай» (1).

    Лига чемпионов. Группа A. 4-й тур
    «Реал» (Испания) — «Галатасарай» (Турция) — 6:0 (4:0)
    Голы: Родригу, 4 (1:0). Родригу, 7 (2:0). Серхио Рамос, 14 — с пенальти (3:0). Бензема, 45 (4:0). Бензема, 81 (5:0). Родригу, 90+2 (6:0)«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Марселу (Менди, 42), Кроос, Каземиру (Модрич, 60), Вальверде, Родригу, Бензема, Азар (Иско, 68)«Галатасарай»: Муслера, Мариану, Луйиндама, Маркан, Нагатомо (Адем Бюйюк, 88), Фегули, Сери, Лемина, Н`Зонзи (Эмер Байрам, 46), Бабел, Андоне (Донк, 46)Предупреждения: Н`Зонзи, 13. Вальверде, 42. Бабел, 57
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