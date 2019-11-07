«Реал» — «Галатасарай»: счет матча 6:0, обзор голов

Мадридскийодержал домашнюю победу над турецким(6:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Хозяева открыли счет уже на 4-й минуте. Марсело навесил с левого фланга атаки на правый край чужой штрафной, где Родриго здорово убрал с пути Нагатомо и точно пробил в дальний угол ворот.

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Спустя три минуты Тони Кроос отпасовал на левый край чужой штрафной на Марсело, а тот исполнил точную подачу в центр чужой штрафной, откуда Родриго ударом головой отправил мяч в угол ворот Муслеры.

На 14-й минуте счет стал крупным. Н'Зонзи нарушил правила против Крооса на линии своей штрафной. Арбитр принял решение о пенальти после просмотра повтора. Серхио Рамос уверенно пробил с точки по центру ворот.

На 45-й минуте Родриго прострелил с правого фланга атаки в центр на линию вратарской гостей, где набежавший Бензема ударом в касание отправил мяч точно в цель.

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А на 81-й минуте Карвахаль получил пас от Модрича на правом краю чужой штрафной и прострелил низом во вратарскую, где Бензема с нескольких метров отправил мяч в сетку.

Уже в компенсированное время Родриго здорово обыгрался в стеночку с Бензема, по центру прорвался в чужую штрафную и низом несильно пробил мимо Муслеры в сетку ворот, оформив хет-трик.

После четырех туров в группе А лидирует «ПСЖ» (12 очков), за которым следуют «Реал» (7), «Брюгге» (2) и «Галатасарай» (1).