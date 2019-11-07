«Байер» — «Атлетик»: счет матча 2:1, обзор голов

Леверкузенскийодержал домашнюю победу над мадридским(2:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Счет в матче был открыт на 41-й минуте благодаря автоголу. После подачи леверкузенцами от угла поля мяч мог сразу зайти под ближнюю штангу, но Облак успел закрыть угол створа. Игра осталась во вратарской «Атлетико», откуда Парти неудачно головой срезал мяч в свои ворота.

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А на 55-й минуте Беллараби от правого фланга исполнил передачу в центр штрафной «Атлетико», Фолланд мяч принял, а затем пробил из-под защитника точно в ближний угол ворот.

На 84-й минуте «Байер» остался в меньшинстве — Надим Амири удалён за грубую игру на фланге.

В компенсированное время мадридцы отквитали один мяч. Парти сделал проникающий пас в штрафную хозяев, Мората чуть улучшил позицию и переправил мяч мимо вратаря в сетку ворот.

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Спустя минуту Мората не реализовал отличный момент, который мог спасти его команду, и счет остался в пользу «Байера».

После этой победы «Байер» набрал 3 очка и сравнялся с «Локомотивом» в квартете D. «Атлетико» набрал 7 очков и уступает только «Ювентусу», у которого 10 очков.