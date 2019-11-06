Коларж: Не поверил бы, если бы сказали, что сыграю на ноль на «Камп Ноу»

Голкипер «Славии»прокомментировал выездную ничью с(0:0) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Трудно поверить, что нам удалось добыть здесь очко. Это очень важный результат, который дорогого стоит.

Если бы кто-то сказал мне, что я сыграю на ноль на "Камп Ноу", посчитал бы его сумасшедшим. "Барса" здесь забивала в этом сезоне абсолютно всем соперникам!

Удар Месси в перекладину? Все мы знали, на что он способен. Месси невероятно быстр, закрыть его полностью практически невозможно.

Когда мяч летел в сторону ворот, я был уверен, что это гол», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0