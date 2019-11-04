Лаллана может продолжить карьеру за пределами Европы

По данным The Telegraph, футболистможет перейти в клуб китайскойили американской. Некоторые команды из этих чемпионатов уже проявляют к полузащитнику интерес.

Таким образом, вероятность переезда футболиста очень высока. Все-таки «мерсисайдцы» пока что не предложили Лаллане новый контракт, а старый истекает в конце июня 2020 года. Зимой футболист сможет либо принять новое предложение от «красных», либо договориться о переходе в другую команду после истечения срока действия контракта с «Ливерпулем».

Лаллана находится на неплохом счету у Клоппа, однако сейчас ему не удается получать достаточное количество игрового времени. Вследствие этого британец был бы рад сменить команду. 0