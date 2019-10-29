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    Семак: Мы фавориты только на бумаге

    Футбол Кубок России Футбол России Зенит Томь
    Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, как его команда готовится к матчу Кубка России с «Томью». По его словам, «сине-бело-голубые» фавориты только на бумаге и результат в кубковых матчах всегда непредсказуем.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Подготовка проходит в обычном режиме, все готовятся к матчу с "Томью". Посмотрим по состоянию, у нас есть ещё один день до игры. Завтра будем принимать решение по составу, исходя из самочувствия футболистов. Однозначно все будут готовиться к игре. Матч непростой — это Кубок России. Цена ошибок очень высока, времени исправить ситуацию нет. Приложим все усилия, чтобы сыграть как можно лучше и победить.

    Мы фавориты на бумаге. Что касается самой игры, то это Кубок России: есть 90 минут, если потребуется, то дополнительное время и серия пенальти. Кубковые матчи абсолютно непредсказуемы. Готовимся очень серьёзно. Надеемся, сможем сыграть в свою силу и победить. Что касается "Томи", то эта команда мало пропускает по меркам ФНЛ. Есть футболисты, которые прошли через структуру "Зенита" и которые будут стараться сыграть на максимуме возможностей, чтобы проявить себя. И это хорошо. Готовимся к сложному матчу, но больше всего, естественно, будем отталкиваться от своей игры и состояния наших футболистов», — цитирует Семака официальный сайт клуба. 0

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