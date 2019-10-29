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    Дзюба признан лучшим футболистом октября в РПЛ

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    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим футболистом РПЛ в октябре, сообщает пресс-служба лиги.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    За Дзюбу единогласно проголосовали болельщики, а также эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер». В голосовании болельщиков, которое проводилось на официальной странице РПЛ в социальной сети «Вконтакте», форвард набрал 70,58% голосов.

    В трех матчах этого месяца 31-летний форвард забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

    На звание лучшего игрока также претендовали Роман Еременко («Ростов»), Сердар Азмун («Зенит»), Эванс Кангва («Арсенал») и Сослан Джанаев («Сочи»).

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