Дзюба признан лучшим футболистом октября в РПЛ

Нападающий «Зенита»признан лучшим футболистом РПЛ в октябре, сообщает пресс-служба лиги.

За Дзюбу единогласно проголосовали болельщики, а также эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер». В голосовании болельщиков, которое проводилось на официальной странице РПЛ в социальной сети «Вконтакте», форвард набрал 70,58% голосов.

В трех матчах этого месяца 31-летний форвард забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

На звание лучшего игрока также претендовали Роман Еременко («Ростов»), Сердар Азмун («Зенит»), Эванс Кангва («Арсенал») и Сослан Джанаев («Сочи»).

👑 Артем Дзюба стал лучшим игроком октября в #РПЛ

📊 За нападающего «Зенита» проголосовали болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР

За три октябрьские игры Дзюба забил четыре гола и отдал три голевых передачи!#РПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/KzEz0as1zk — Российская Премьер-Лига (@rfpl) 29 октября 2019 г.

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