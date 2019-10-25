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    Сульшер: Надеюсь, «МЮ» справится с «Норвичем»

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Норвич Сити» в 10-м туре АПЛ, который пройдет 27 октября.

    Уле-Гуннар Сульшер
    Уле-Гуннар Сульшер

    «Надеюсь, мы остановим их, поскольку на "Кэрроу Роуд" всегда трудно играть. Когда они проводили первый матч в Премьер-лиге против "Ливерпуля", я увидел команду с большим мужеством.

    Они были смелыми, играли в свой футбол и продолжали идти вперед. Это принесло им отличные результаты — они обыграли "Ньюкасл" и "Манчестер Сити". "Норвич" — команда с четкой философией», — приводит слова Сульшира Sky Sports.

    После девяти туров «Манчестер Юнайтед» с 10 очками занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, «Норвич» (7) — 19-е. 0

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