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    Правительство поддержало возврат пива на футбольные стадионы

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    Правительство РФ поддержало законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей, сообщает РБК.

    На ЧМ-2018 продажа пива на стадионах была разрешена
    На ЧМ-2018 продажа пива на стадионах была разрешена

    Издание ссылается на официальный отзыв за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.

    Законопроект с предложением разрешить розничную продажу пива и пивных напитков во время матчей по футболу (за исключением детско-юношеских спортивных мероприятий) был внесен в Госдуму 22 июля этого года и еще не проходил первое чтение.

    Его авторы, депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев, предложили разрешить торговать пивом на футбольных матчах предприятиям, которые заключили договор с организаторами этих соревнований.

    Средства, полученные от заключения соглашений, предложили направлять на финансирование профессионального и детско-юношеского спорта.

    Речь пока идет только о футболе, но инициативу можно распространить на другие виды спорта.

    Запрет на продажу, употребление и рекламу пива на спортивных объектах и мероприятиях действует в России с 2005 года. 0

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