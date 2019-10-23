Правительство поддержало возврат пива на футбольные стадионы

Издание ссылается на официальный отзыв за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.
Законопроект с предложением разрешить розничную продажу пива и пивных напитков во время матчей по футболу (за исключением детско-юношеских спортивных мероприятий) был внесен в Госдуму 22 июля этого года и еще не проходил первое чтение.
Его авторы, депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев, предложили разрешить торговать пивом на футбольных матчах предприятиям, которые заключили договор с организаторами этих соревнований.
Средства, полученные от заключения соглашений, предложили направлять на финансирование профессионального и детско-юношеского спорта.
Речь пока идет только о футболе, но инициативу можно распространить на другие виды спорта.
Запрет на продажу, употребление и рекламу пива на спортивных объектах и мероприятиях действует в России с 2005 года. 0