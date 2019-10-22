Триппьер: Думаю, мы сыграли против «Байера» идеально

Защитник «Атлетико»прокомментировал домашнюю победу над «(1:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Это был тяжелый матч, но, думаю, мы хорошо оборонялись и созидали опасные моменты, которые лишь по случайности не реализовали. Самое главное было сыграть на ноль и добиться победы.

Мы знаем, что "Байер" опасен на контратаках, и нам надо было быть осторожными. Лоди и я не могли быстро выдвигаться далеко вперед.

Каждая игра отличается, каждая команда отличается, и готовиться к каждому матчу надо отдельно. Сегодня, думаю, мы сыграли идеально», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0