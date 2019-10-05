«Уфа» — «Ахмат»: составы, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составыи грозненскогона матч 12-го тура РПЛ.

«Уфа» сыграет дома ФК «Уфа» LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Круговой, Табидзе, Неделчару, Кротов, Фомин, Карп, Тилль, Гиоргобиани.

Запасные: Шафинский, Аликин, Пуцко, Терентьев, Йокич, Алиев, Голубев, Емельянов, Фольмер, Козлов, Бизяк, Вомбергар.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семёнов, Мусалов, Анхель, Иванов, Глушаков, Бериша, Роши, Исмаэл, Понсе.

Запасные: Мелихов, Гиголаев, Нижич, Кадыров, Гащенков, Харин, Шиманьски, Михалак, Митришев, Кадыров, Мбенг.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Уфе». Коэффициент на ее победу — 2.35, на ничью — 2.95, тогда как на успех «Ахмата» — 3.65.

Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0