«Лилль» — «Челси»: счет 1:2, обзор голов

на выезде обыгралв матче групповой стадии Лиги чемпионов. Счет 1:2 в пользу «аристократов».

На 22 минуте встречи «синих» вывел вперед молодой форвард Тэмми Абрахам. Фикайо Томори сделал сильную передачу верхом в центр штрафной соперника. Абрахам ее принял и развернувшись, пробил в правый от себя угол.

«Лилль» сравнял благодаря угловому с левого фланга. На 33 минуте Бамба навесил на голову Осимена. Тот переправил мяч в дальний угол ворот.

Н а 78 минуте Виллиан эффективным ударом подарил «аристократам» первую победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. С левого фланга навесил Хадсон-Одои. Бразилец в одно касание пробил по мячу, который ударившись об землю, перепрыгнул вратаря и полетел под перекладину.

«Челси» набрал три очка и обошел «Валенсию». «Лилль» по-прежнему на дне турнирной таблицы группы H. 0