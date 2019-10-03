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    «Челси» набрал первые очки в матче с «Лиллем»

    «Лилль» — «Челси»: счет 1:2, обзор голов

    Лига чемпионов Лилль Челси Календарь Лиги чемпионов
    «Челси» на выезде обыграл «Лилль» в матче групповой стадии Лиги чемпионов. Счет 1:2 в пользу «аристократов».

    Тэмми Абрахам
    Тэмми Абрахам

    На 22 минуте встречи «синих» вывел вперед молодой форвард Тэмми Абрахам. Фикайо Томори сделал сильную передачу верхом в центр штрафной соперника. Абрахам ее принял и развернувшись, пробил в правый от себя угол.

    «Лилль» сравнял благодаря угловому с левого фланга. На 33 минуте Бамба навесил на голову Осимена. Тот переправил мяч в дальний угол ворот.
    Н а 78 минуте Виллиан эффективным ударом подарил «аристократам» первую победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. С левого фланга навесил Хадсон-Одои. Бразилец в одно касание пробил по мячу, который ударившись об землю, перепрыгнул вратаря и полетел под перекладину.

    «Челси» набрал три очка и обошел «Валенсию». «Лилль» по-прежнему на дне турнирной таблицы группы H. 0

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