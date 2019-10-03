Конте: Я думаю, что мы заслуживали намного больше сегодня вечером

Наставникдал интервью, в котором он поделился своим разочарованием от результата матча с каталонской. «Нерадзурри» проиграли 2:1, выигрывая по ходу встречи.

«Я думаю, что мы заслуживали намного больше сегодня вечером.

Мы доставляли проблемы такой великой команде, как "Барселона", в течение долгого времени. Возможно, у некоторых наших игроков было меньше сил во втором тайме, потому что мы недавно играли несколько игр подряд.

Но я все еще убежден, что мы заслуживали гораздо большего. Изо всех сил пытаюсь найти позитив после поражения, потому что мне больно, когда проигрываю.

Думаю, что разница в владении мячом имела место только потому, что мы играли в более прямой футбол, нежели они. Пытались задавить их своим темпом. Тем не менее, отличная команда никогда не возвращается домой счастливой после поражения, даже после такой хорошей игры, которую мы показали», — цитирует Конте официальный сайт Лиге чемпионов. 0